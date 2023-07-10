Fabrikada zehirlenme paniği: 15’in üzerinde işçi hastaneye başvurdu

Sakarya’nın Arifiye ilçesi 1. OSB’de faaliyet gösteren Federal Elektrik firmasında çalışan 15’in üzerinde işçi öksürük ve solunumda sıkıntı sebebi ile hastanelere başvurdu.

Fabrikada zehirlenme paniği: 15’in üzerinde işçi hastaneye başvurdu

İHA’nın haberine göre, Sakarya’nın Arifiye ilçesinde bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Federal Elektrik fabrikasında panik yaşandı. Fabrikada çalışan birçok işçi zehirlenme şüphesi ile hastanelere başvurdu. 15’in üzerinde işçi öksürük ve solunumda sıkıntı sebebi ile çeşitli hastanelere başvurdu. İşçilerin, içerisinde çamaşır suyunun da bulunduğu temizlik malzemelerinin karışımından etkilendiği düşünülürken, bölgeye AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri de sevk edildi. Şikayet sebebi ile hastanelere giden işçi sayısının artacağı öngörülürken, ekiplerin fabrikadaki incelemeleri sürüyor.

Öte yandan, hastaneye başvuran işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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