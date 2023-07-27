Sinek ilacından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Düzce’de sinek ilacından 3’ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Sinek ilacından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evdeki sineklerden bunalan arkadaş grubu evin içerisinde sinek ilacı kullanmak istedi.

Evin içinde yoğun kullanılan ilaç sebebi ile Miraç E.A. (5), Hiranur Ç. (15), Öznur K.(17), Büşra Ç. (18) ve Özlem Ç.(20) baygınlık geçirdi.

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Aile durumu fark edince sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa süre içerisinde bölgeye gelen sağlık ekiplerince evdeki 3’ü çocuk 5 kişi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ile Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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Sinek ilacından zehirlenen 5 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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