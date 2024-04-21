Fabrikadan yayılan dayanılmaz koku mahalleliyi ayaklandırdı: Bölgede maskesiz durulamıyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Bölücek Mahallesi'nde halk, bölgede yer alan geri dönüşüm fabrikasına şehir dışından atıkların getirildiği ve çevreye kötü koku yayıldığı gerekçeleriyle tesis önünde toplandı.
Geri dönüşüm fabrikasının bulunduğu bölgeden bir süredir kötü kokular geldiğini belirten mahalle sakinlerinin içeri girişine izin verilmedi.
Olay yerine gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, fabrikaya getirilen atıklardan örnekler aldı.
Kötü koku nedeniyle ekipler de mahalle sakinleri gibi maske taktı.
Öte yandan fabrika güzergahındaki trafik akışı tesis önünde oluşan kalabalık nedeniyle jandarma ekiplerince sağlandı.
Ekiplerin bölgedeki soruşturmaları devam ediyor.