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Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü  

Bursa'da bir fabrikanın bacasında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken facianın eşiğinden dönüldü.   

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 22:00
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Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü  

Fabrikanın bacası alev aldı, faciadan dönüldü  
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Kestel ilçesi Barakfaki Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren kumaş boyama fabrikasının baca kısmında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü kapladığını gören vatandaşlar hemen Bursa Büyükşehir İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri baca kısmında çıkan yangına hemen müdahale etti.

Yangın fabrikayı sarmadan kısa sürede söndürülürken büyük bir faciadan dönüldü. Yangında her hangi can ve mal kaybı yaşanmadı. (İHA)


                                         

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