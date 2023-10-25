Fabrikanın yanında çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü

Bursa’da fabrika yanında bulunan plastik geri dönüşüm malzemelerinin alev alması sonucu yangın çıktı.

KAYNAK: İHA
Fabrikanın yanında çıkan yangında facianın eşiğinden dönüldü

İtfaiye ekipleri yangını fabrikaya sıçramadan kontrol altına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın 1 saatte söndürüldü

Yangın, dün akşam saat 20.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi’nde meydana geldi. Fabrika yanında bulunan geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla yangın başladı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla yangın, fabrikaya sıçramadan söndürüldü.

Soruşturma başlatıldı

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma yaptı. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

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