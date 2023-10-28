Sosyal medyada 'yerli ve milli' tepkisi: Şeker fabrikalarına at arabalarıyla şeker pancarı taşırken bile daha zengindi bu ülke

İşleyen fabrikaları ve üreticiye destek olan kurumlarıyla kendi kendine yetebilen Türkiye modeli, özellikle son 20 yılda yapılan satışlarla adeta yok edildi. Sosyal medya bu süre zarfında kaybedilen değerleri ortaya koyan paylaşımlarla çalkalanıyor. İşte ayrıntılar...

Sosyal medyada 'yerli ve milli' tepkisi: Şeker fabrikalarına at arabalarıyla şeker pancarı taşırken bile daha zengindi bu ülke

Buğday, saman, soya fasulyesi, ayçiçeği yağı, kırmızı mercimek, sarımsak, kırmızı et... daha sayamadığımız bir çok gıda ürünü artık ithal ediliyor.

Eriyen Türk lirası, artan gıda ve fatura fiyatları karşısında beli bükülen vatandaşlar bankaların yüksek faizli kredilerine muhtaç kaldı. Üretimin bitmesinden dert yanan vatandaşlar sosyal medyada yaptıkları şu paylaşımlarla isyan ediyor.

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"Tütünümüz vardı, Tütünbank açıldı. Pancarımız vardı, Şekerbank açıldı. Pamuğumuz vardı, Pamukbank açıldı. Madenimiz vardı, Etibank açıldı.
Kumaşımız vardı, Sümerbank açıldı... Şimdi ne tütün ne pamuk ne pancar ne maden kaldı.

Hepsini son 20 yılda yabancılara sattılar.

Satmakla yetinmediler, bir de bunları dışarıdan getirmeye başladılar.

Ve kendilerine "yerli ve milliyiz" dediler...

ESKİ YILLARA AİT ŞEKER FABRİKASI GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Fabrikaların satıldığı ve pek çok kalemi yurt dışından aldığımız şu günlerde, bir sosyal medya kullanıcısı yıllar öncesine ait bir şeker fabrikası önü fotoğrafı paylaşmış ve şu notu düşmüş!

Şeker fabrikalarına at arabalarıyla şeker pancarı taşırken bile daha zengindi bu ülke; geldiğimiz duruma bakın her şeyde dış ülkelere bağımlı hale geldik.

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PEKİ O BANKALARA NE OLDU?

PamukBank

Pamukbank''ın yönetimi ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu''na devredildi.

TütünBank

BDDK''nın 2 Ocak 2002 tarihli kararı ile verilen izin çerçevesinde Banka Oyak Bank ile birleştirildi.

ŞekerBank

10 Nisan 1996''da kurulan Med Bank Ltd.''nin hisselerinin %51''lik kısmı 2000 yılında Şekerbank tarafından satın alındı ve bankanın adı 7 Şubat 2001''de Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. olarak değiştirildi.

SümerBank

24 Ekim 1995''te Garipoğlu Şirketler Topluluğuna 103.4 milyon dolara satılarak özelleştirildi. Hayyam Garipoğlu''nun Malki cinayeti ve Türkbank skandalına adının karışması, Sümerbank''ın elinden alınmasına neden oldu. Sümerbank 21 Aralık 1999''da TMSF''ye devredildi. Ardından 9 Ağustos 2001 tarihinde Oyak Grubuna satıldı.

EtiBank

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu''nun (BDDK) 27 Ekim 2000 tarihinde aldığı kararı ile Etibank''ın temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi TMSF''ye devredildi. Artık faaliyet göstermiyor.

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