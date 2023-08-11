Facebook'a yeni bir rakip geliyor. Üniversitelerde kullanılmaya başlandı

Facebook'un doğuş hikayesine benzer bir şekilde doğan Fizz dünya çapında kullanılmaya başlandı.

Facebook'a yeni bir rakip geliyor. Üniversitelerde kullanılmaya başlandı

Stanford Üniversitesi’ni terk eden 2 kişi Facebook'a rakip bir uygulama oluşturdu. Stanford’da oldukça popüler olan bu uygulama Fizz 2 yıl kadar kısa bir sürede küresele yayıldı.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Fizz bir Facebook veya MSN gibi hikayeye sahip olabileceği belirtildi. Hikayesinin de Facebook’un dilden dile anlatılan üniversitede doğup tüm dünyaya yayılması gibi benzerlikler taşıyor. Ancak Fizz'in mali geliri şu an için yeterli değil..

Fizz, Stanford e-posta adresine sahip kişileri kendi ağına katılmaya davet eden ve topluluk içinde anonim olarak katkıda bulunmalarına ve yorum yapmalarına olanak tanıyan farklı bir model üzerinde çalışır. Uygulamada yer alabilmek için Stanford öğrencisi/öğretim görevlisi kısacası üniversite e-postasına sahip olmanız ve biri tarafından davet edilmeniz gerekiyor. Daha sonrasındaysa içeride anonim olarak kalınabiliyor.

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