iPhone'larda Facebook'un logosu değişti: Dikkatli kullanıcılar hemen fark etti

Editör: Sami GÜREL

Sosyal medya uygulaması Facebook 2004 yılından bu yana logosunu pek değişmemesi ile bilinmektedir.

Yapılan ufak dokunuşları ise sadece dikkatli kullanıcılar anlayabildi.

Bu sabah da iPhone telefonu olanlar Facebook'un yeni bir logoya sahip olduğunu gördü. Ancak yeni logo sadece iPhone cihazlarda kendini gösterdi.

Sadece dikkatli kullanıcılar logolar arasındaki farklılığı görebildi çünkü aradaki fark yok denecek kadar azdı.

yeni logoda F harfinin tasarımı da farklı bir yapıda. Meta tasarımcıları bu anlamda F harfinin orta çizgisinin sol kısmını biraz kısaltmış.

İŞTE FACEBOOK'UN ESKİ LOGOSU VE YENİ LOGOSU