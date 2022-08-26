Meta'da hesabını kaybedenler için müşteri hizmetleri geliyor

Facebook’un ana şirketi Meta, ‘beklenmedik şekilde gönderileri veya hesapları kaldırılan’ kullanıcılara yardımcı olmak amacıyla uygulamaya ‘müşteri hizmetleri bölümü’ getireceğini açıkladı.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Gönderilerinin ya da hesaplarının kaldırılması sorunuyla karşı karşıya kalan kullanıcılar artık müşteri hizmetleri bölümünden konuyla ilgili destek alabilecek.

Şu an için güncellemenin planlama aşamasında olduğu iddia edilirken şirketin içerik kararlarına itiraz talepleri de ele alındı. Şirketin kullanıcı ile iletişim kurarken şeffaf olunacağına dair açıklamalar yapıldı.

Bu hizmet sayesinde Meta şirketi kullanıcılarının saldırı ve haksız yere hesabı askıya alma sorunlarından arındırılacağı ifade edildi.