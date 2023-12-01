Facebook'tan diş protezi alıp dolandırıldı

Bir sosyal medya kullanıcısı, dayısının Facebook'tan diş protezi alarak dolandırılma hikayesini anlattı. Genç kadının gülmekten anlatmakta zorlandığı video izleyenleri gülümsetti.
01 Aralık 2023 Cuma
Bir sosyal medya kullanıcısı, dayısının Facebook'tan diş protezi alarak dolandırılma hikayesini anlattı. Genç kadının gülmekten anlatmakta zorlandığı video izleyenleri gülümsetti.
Bir sosyal medya kullanıcısı, dayısının Facebook'tan diş protezi alarak dolandırılma hikayesini anlattı. Genç kadının gülmekten anlatmakta zorlandığı video izleyenleri gülümsetti.