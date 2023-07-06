Facianın eşiğinden dönüldü: Cam yüklü tır bomba gibi patladı

Sakarya'da D-650 karayolunda bariyerlere çarpan cam yüklü tır adeta bomba gibi patladı. Patlayan araçtan atlayan sürücü son anda kurtulmayı başardı.

Facianın eşiğinden dönüldü: Cam yüklü tır bomba gibi patladı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda bariyerlere çarpan cam yüklü tır alev topuna döndü. Alev alarak adeta bomba gibi patlayan araç içerisindeki sürücü ise kendini son anda dışarıya atarak yanmaktan kurtuldu.

Patlama esnasında çekilen görüntüler ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.

TIR SÜRÜCÜSÜ ARAÇTAN SON ANDA ÇIKARAK YANMAKTAN KURTULDU

D-650 karayolu Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda; Sakarya istikametinden Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Selim A. idaresindeki cam yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

Savrularak bariyerlere çarpan araç alev aldı.

Hafif yaralanan tır sürücüsü araçtan son anda çıkarak yanmaktan kurtuldu. Bir süre sonra alev topuna dönen tır adeta bomba gibi patladı.

Adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı sürücü ise Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Çarpmanın etkisi ile tırın çekici kısmından fırlayan motor parçaları ve bariyerler kara yoluna saçıldı. Kaza sebebi ile D-650 karayolu Pamukova ilçe girişinde ulaşım kısa süreli olarak durdu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede, trafik akışı alternatif güzergahtan sağlandı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten kontrollü şekilde verildi.

PATLAMA ANI KAMERADA

Öte yandan, kazanın meydana geldiği bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaş ise patlama anını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Kaydedilen görüntüler, patlamanın şiddetini gözler önüne serdi. Aracın alev alması sonrasında kaydedilen görüntüleri kaydeden kadının, çocuğuna ‘Yok bir şey korkma’ dediği esnada patlama meydana geldi.

Görüntülerde, patlama sesi ile vatandaşların korkarak çığlık attığı anlar ve vatandaşların korku dolu şekilde bölgeye akın ettikleri görüldü.

Facianın eşiğinden dönülen olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

Öne Çıkanlar
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Hull City'den Galatasaray'a acı ders. Bu Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne yapacak
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Ali Koç Arda Güler'in Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağını açıkladı
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki: Günlüğü bin 500 TL’ye işçi bulamıyorlar
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Kiracıya iyi ev sahibine kötü haber: İspanya modeli geliyor
Son Haberler
İspanyol geleneği San Fermin Festivali başladı Kültür Sanat
İspanyol geleneği San Fermin Festivali başladı
Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşet saçtı ‘Ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar’ Güncel
Eski sevgilisini kaçırıp arkadaşlarıyla birlikte dehşet saçtı ‘Ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar’
İBB ders atölyelerinde yeni dönem Güncel
İBB ders atölyelerinde yeni dönem
Trabzonspor'un kasasına 50 milyon girecek Spor
Trabzonspor'un kasasına 50 milyon girecek
Emre Belözoğlu yapacakları 4 transferi açıkladı Spor
Emre Belözoğlu yapacakları 4 transferi açıkladı
Tarla yangını bu kez Burdur'da Güncel
Tarla yangını bu kez Burdur'da