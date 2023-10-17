Faciaya ramak kaldı: Minibüsün freni patladı, yokuş aşağı sürüklendi, duvara çarpıp durdu

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bornova ilçesi Çamkule Mahallesi 4712 sokakta meydana geldi. İddialara göre, A.K. idaresindeki 35 S 01405 plakalı Sürat Kargo işçi servisinin frenlerinin patladı. Yokuş aşağı hızla sürüklenen araç; aynı sokak üzerinde bir binanın duvarına çarparak durabildi. 9 kişinin bulunduğu araç içerisindeki bazı yolcular, dışarı fırlayarak yere yığıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AKS ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, sürücü A.K.'nin yanı sıra firma işçilerinden S.A., S.O., A.M., E.Y., G.K. ve A.E.'nin yaralandığı öğrenildi. Yapılan incelemede sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen yaralılar, ambulansla çevre hastanelere sevk edildi.

SÜRÜKLENME ANI KAMERADA

Kaza yapan araç, daha sonra çekici vasıtasıyla kaldırılırken, meydana gelen olay çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Görüntüde minibüsün yokuş aşağı son sürat yolda ilerlediği, minibüsün süratli olduğunu fark eden vatandaşların kendilerini koruduğu ve kenara çekildiği anlar yer aldı.

VATANDAŞLAR YAŞADIKLARI KORKUYU ANLATTI

Yaşanan olay anını anlatan çevre esnaflardan Hikmet Güney, "Yeğenimle burada dışarıdaydım, onu içeri soktum. Kornaya basarak süratli bir şekilde yokuş aşağı gidiyordu. Sonra ileride evin duvarına çarparak durabildi. Çok süratli bir şekilde ilerliyordu. Freni patlamış diye öğrendik" dedi.

Nihat Oruç ise "Dükkanın önünde beklerken yukarıdan minibüsün hızla aşağı geldiğini gördüm. O esnada şoför çekilin diye el hareketi yapıp devamlı kornaya basıyordu. Boş olan karşı yola girdi ve o sokağa kendisini attı. Sonra o yolun sonundaki binaya vurdu ve süratli bir şekilde çarptı. Çok şükür ölen olmadı kazada. Bu yolun elden geçmesi lazım. Arkamızda okul var, iyi ki okul çıkışı değildi; ölen yaralanan çok olurdu" açıklamasında bulundu.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.