Küçük çocuk dikkatiyle faciayı önledi. Kayan otomobile atlayarak el frenini çekti

İstanbul Sultangazi'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil kaymaya başladı. Kayan otomobile son anda atlayarak el frenini çeken 11 yaşındaki genç, muhtemel bir facianın önüne geçti.

KAYNAK: İHA
Küçük çocuk dikkatiyle faciayı önledi. Kayan otomobile atlayarak el frenini çekti

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Şehit Furkan Doğan İmam Hatip Ortaokulunda okuyan 11 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk, arkadaşları ile birlikte okuldan çıkıp evine gidiyordu. Bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa ters yönden gelen otomobil çarptı.

aw044363-01-001.jpgÇocuğun ayağı ezildi. Yaralı çocuk acı içinde kendisini yere atarken, kazayı fark eden sürücü ise aracından inerek yardıma koştu. Sürücü kazanın şokuyla otomobilin el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada el freni çekilmeyen otomobil kaymaya başladı.

aw044363-02-001.jpgOtomobilin kaydığını fark eden başka bir öğrenci ise bir anlık refleksle kayan otomobile binerek el frenini çekti ve muhtemel bir faciayı önledi. O anlar saniye saniye kameraya yansırken, ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Görüntülerde sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan bir öğrenciye çarptığı, ardından panikle yardıma koştuğu, bu sırada kayan otomobile atlayan başka bir öğrencinin de el frenini çektiği görülüyor.

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