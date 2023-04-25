Fahiş kira artışına hapis cezası. Kirada yüzde 25 artış sınırında süre uzatılıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada yüzde 25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, fahiş kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı.

NTV’de konuşan Bozdağ, kira fiyat artışları ile ilgili herhangi bir yasal düzenleme yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruyu da yanıtladı.

Bozdağ şunları söyledi:

“Bu süre uzatılacak. Bir yaptırım getirme durumu söz konusu. Bir müeyyide koymadığınız zaman hukuk davası lehinize sonuçlansa bile artış yapmanın sonuçlarını göze olabilir insanlar. Hapis cezası ya da adli idari para cezası olursa o zaman insanlar bu yasağa uyma konusunda daha özenli davranırlar. Bir yandan sürenin uzatılması gündemde.

Piyasa koşullarına aykırı bir biçimde haksız kazanç elde etmek maksadıyla buna girişiliyorsa kanun bunu bir yaptırıma bağlayabilir. Fahiş kira artışını önlemek için 3 alternatif hazırladık. Hapis cezası, idari veya adli para cezası hazırlayabilir.”

DAHA ÖNCE ‘GEÇİCİ’ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin uzatılacağını açıklamıştı. Kurum, konutlarda kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz'da sona erecek olan düzenlemenin uzatılacağını duyurdu.

Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de 11 Haziran 2022'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, konut kiralarının 1 Temmuz 2023’e kadar söz konusu oranın üzerinde artışını yasak getirmişti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kararla ilgili yaptığı açıklamada “Türkiye bir hukuk devleti, mülkiyet üzerinde herkesin düzenleme hakkı var. Kira artışları ile ilgili düzenlemenin karakteristik özellikleri var. Geçici bir düzenleme, kira artışını yüzde 25 ile sınırlıyor. Sadece meskenlerde geçerli. 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli ve devam eden sözleşmeler üzerinde uygulanacak. TÜFE ve şartlar altında geçerli ise onlar uygulanacaktır” demişti.