Ev sahibi kiracısının evini bastı ortalığı birbirine kattı. Bu görüntüler ilk değil son da olmayacak gibi

Kiracı ve ev sahibi arasında yaşanan kira zammı anlaşmazlığı kavgaya dönüştü. İstanbul'da meydana gelen olayda ev sahibi kiracısının bulunduğu konutu bastı. Kira artış oranı yasa ile yüzde 25 oranında sabitlenmiş olsa da anlaşmazlıklar yaşanmaya devam ediyor.

KİRA ZAMMI ANLAŞMAZLIĞI ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda; ev sahibi kirayı 2 bin 300 liradan 4 bin liraya çıkarmak istedi. Ancak kiracı yasal zam sınırını aştığı gerekçesiyle bunu kabul etmedi.

Ev sahibi bunun üzerine kiracısından daireyi boşaltmasını istedi. Ancak buna da olumsuz yanıt alınca daireye giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın dozu artınca ev sahibinin ailesi terliklerle kiracılarına saldırdı. O anlar kiracı tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Esenyurt'ta ev sahibi ile kiracı arasındaki yaşanan zam kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.