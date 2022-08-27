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  • Fahrettin Altun’dan Norveç basınına Suriye harekatı açıklaması: Ne zaman yapılacağına Türkiye karar verecektir

Fahrettin Altun’dan Norveç basınına Suriye harekatı açıklaması: Ne zaman yapılacağına Türkiye karar verecektir

Norveç'in önde gelen gazetelerinden "Aftenposten"ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suriye'ye ne zaman harekat yapılacağına Türkiye karar verecektir." dedi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 19:40
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Fahrettin Altun’dan Norveç basınına Suriye harekatı açıklaması: Ne zaman yapılacağına Türkiye karar verecektir

Fahrettin Altun’dan Norveç basınına Suriye harekatı açıklaması: Ne zaman yapılacağına Türkiye karar verecektir
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Norveç'in önde gelen gazetelerinden "Aftenposten"ın sorularını yanıtladı.            

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ne zaman askeri operasyon düzenleneceğine ilişkin soru üzerine Altun, PKK/YPG terör örgütünün hem Türk askerlerine hem de Türkiye'nin koruması altında Suriyeli sivillerin yaşadığı bölgelere saldırılar düzenlediğini belirtti.

Türkiye açısından öncelikli meselenin vatandaşlarının can ve mal güvenliği olduğunu vurgulayan Altun, bunun bir parçası olarak da bölgesel barış ve istikrarın önemine işaret etti. Altun, "Suriye'ye ne zaman harekat yapılacağına Türkiye karar verecektir." dedi.

"Türkiye'nin askeri harekatı Rus makamlarının rızası veya desteği olmaksızın başlayabilir mi?" şeklindeki soru üzerine de Fahrettin Altun, Türk-Rus ilişkilerinin çok köklü bir tarihe sahip bulunduğunu aynı zamanda son derece gerçekçi olduğunu söyledi.

Birçok alanda iyi ilişkiler olmasına rağmen iki egemen devlet olarak her konuda tam anlamıyla mutabık halinde olunmamasını normal karşıladığını dile getiren Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Suriye dosyasında da sahadaki krizin mahiyeti ve muhtemel çıkış yolu hakkında farklı yaklaşımlar olabilir. Ancak biz terörle mücadelenin bölgede barış ve istikrar isteyen tüm devletlerin ortak paydası olduğuna inanıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde artık kendi çıkarlarını merkeze alan, gerekli gördüğünde ise kendi göbeğini kesen bir devlet haline gelmiştir. Buna son yıllarda herkes şahit oldu. Elbette ilgili devletler arasında bazı fikir alışverişleri yapılır. Ancak günün sonunda Türkiye'nin atacağı hiçbir adım kimsenin iznine veya rızasına tabi değildir."

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN VERDİĞİ SÖZLERİN TUTULDUĞUNA İKNA OLURSAK ÜYELİKLERİ ONAYLANIR"

Türkiye'nin haziran ayında Finlandiya ve İsveç'in üyeliklerinin resmen onaylanması için bir tarihin bulunup bulunmadığına yönelik soru üzerine Altun, Madrid Zirvesi marjında imzalanan üçlü muhtıra ile Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya davet edilmesine yönelik itirazını geri çektiğini ancak sürecin tamamlanmadığını belirtti.

İsveç ve Finlandiya'nın Madrid'de verdiği sözleri tutması gerektiğinin altını çizen Altun, "Eğer verilen sözlerin tutulduğuna ikna olursak üyelikleri onaylanır. Şu anda zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmıyor. Dolayısıyla bugün itibarıyla somut bir tarihten bahsedemeyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'ten iki temel beklentisi olduğuna işaret eden Altun, şöyle devam etti:

"Öncelikle savunma sektörüne yönelik yaptırımları, NATO'nun temsil ettiği müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gerekçesiyle, kaldırmalarını istedik. İkinci husus ise Türkiye'yi tehdit eden terör örgütlerine yönelik somut adımlar atmalarıydı. Bu kapsamda hem PKK/YPG hem de 2016'da Türkiye'de darbe girişiminde bulunarak 251 insanı katleden FETÖ mensuplarını barındırmamalarını talep ettik. İsveç ve Finlandiya ise bu talepleri karşılayacaklarını beyan etti. Şu anda durumu değerlendiriyoruz."

"BEKLENTİMİZ, TÜRKİYE'Yİ MÜTTEFİK OLARAK GÖRDÜKLERİNİ VE BUNUN GEREĞİNİ YAPACAKLARINI KANITLAMALARI"

Finlandiya ve İsveç'le yapılan anlaşma kapsamında Türkiye'nin İsveç'e iadesini istediği kişilerin bir listesini sunduğu belirtilerek, listede kaç kişi bulunduğunun sorulması üzerine Altun, konuya nicelik değil, nitelik olarak baktıklarını söyledi.

Madrid'de imzalanan muhtıraya istinaden Adalet Bakanlığının her iki ülkeye resmi talepleri gönderdiğine işaret eden Altun, bu taleplerin arasında daha önce reddedilen bazı iade taleplerinin yeniden incelenmesinin de bulunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, geçmişte reddedilen taleplerin de ülkeler arasındaki mevcut anlaşmalara aykırı olduğuna dikkati çekerek, "Beklentimiz, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'yi müttefik olarak gördüklerini ve bunun gereğini yapacaklarını kanıtlamalarıdır." ifadelerine yer verdi.

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ŞÜKÜR
27.08.2022 20:15
Allah Emevi Cami'inde namaz kılmayı nasip etmedi, şükürler olsun,lslam'i mahveden EMEVİ.  
 
EMEVİ CAMİ
27.08.2022 20:11
Emevi Cami'inde dün de Cuma namazını kaçırdık .  
 
Sedat
27.08.2022 19:57
Bu kadar suriyeliyi içeri almasaydınız şimdi harekat yapmak zorunda kalmazdınız. İnşallah yargı bir gün bunun hesabını bir gün sorar.  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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