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Yaz mevsiminin son gününde... Doğalgaza yüzde 20 zam

BOTAŞ eylül ayı tarifesini açıkladı. Buna göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20.4 zam geldi. Sanayi ve elektrik üretimi ile küçük ve orta işletmelerde kullanılan doğalgazın da fiyatları yüzde 50’ye yakın arttı.

Haber Giriş: 1 Eylül 2022 Perşembe - 00:27
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Yaz mevsiminin son gününde... Doğalgaza yüzde 20 zam

Yaz mevsiminin son gününde... Doğalgaza yüzde 20 zam
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Doğalgaza bir dev zam daha geldi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)’den yapılan açıklamaya göre; elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 49,5 sanayide kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 50,8 ve konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına yüzde 20,4 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, eylül ayına ilişkin doğalgaz tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, doğalgaza yüzde 20 zam geldi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, yüzde 99’dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.

Dünyada pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte artan doğal gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek oranda artışlar meydana gelmiş olup, bu durum kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte ve takip edilmektedir. Buna ilaveten, Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş artarak devam etmiş ve pandemi öncesine göre küresel piyasalardaki doğal gaz fiyatlarında %2000’e varan oranlarda artış meydana gelmiştir. Buna karşın, küresel piyasalardaki yüksek doğal gaz fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

Diğer taraftan, bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi’ne (HEPI-Household Energy Price Index) ve EUROSTAT verilerine göre konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır.

1 Eylül 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 20,4

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %47,6

Sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 50,8

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama yüzde 49,5 oranında artış yapılmıştır.

Bu artışlara rağmen, özellikle Konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize yüzde 80’in üzerinde destek verilmeye devam edilmektedir."

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FAYDASINA OLUR DİYEREK DÜŞÜNÜYORUZ.
1.09.2022 00:45
İKTİDARIN İLK YAPMASI GEREKEN COKLU MAAŞ ALANLARIN MAAŞLARINI VE GEREKSIZ FAZLA ÇALISANLARIN İSTİFASINI İSTEYEREK EKONOMİYE FAYDA SAGLAMASI  
 
Çaycı Hüso
1.09.2022 00:37
Şu zamları üç ay önce yapsaydınız ya!.tam kışa girdik zam Anadolu da Eylül ayının 15 i yaz 15 kış geçer Allah sizi bildiği gibi yapsın Akşam yat ZAM sabah kalk ZAM sonrada Alamanya bizi kıskanıyor,hee  
 
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