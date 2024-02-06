Fahrettin Koca kendisini protesto eden depremzedelere tepki gösterdi

Serhat Ağa
Fahrettin Koca kendisini protesto eden depremzedelere tepki gösterdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay’daki deprem anmasında kendisini protesto edenlere sert tepki gösterdi.

Hatay’da 6 Şubat depremini anmak için resmi bir program yapıldı. Programa CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanında da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı.

Can kayıpları tartışması gündemdeyken depremzedeler Koca’yı yuhalayarak protesto etti. Programda sık sık "Hükümet istifa” ve “Hakkımızı helal etmiyoruz” sloganları atıldı.

Video sosyal medyada gündem olurken Koca’dan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Koca, “Depremde kaybettiğimiz canların saygıyla anılmasından, hatıralarının yad edilmesinden, sessizlik içinde ruhlarına fatihalar okunmasından, dualar edilmesinden rahatsız olan mı var? Bu dakikalar hürmet dakikalarıdır. Bunun aksine davranış hem yaşayanları hem aramızdan ayrılanların ruhunu incitir. Yeri gelir protesto anlayışla karşılanır. Ama bu hürmet dakikaları onun vakti değil.” İfadelerini kullandı.

Vatandaşlar, sosyal medyada “Sağlık bakanına hastanede ölüme tek edilmiş insanları bulan, bebekleri bulan yardım ekibinin resimlerini hatırlatalım!” yorumlarını yaptı.

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CAN KAYBI TARTIŞMA KONUSU OLDU

11 ili etkileyen depremlerde can kaybı "50 bin 96" olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise AKP'nin İBB Adayı Murat Kurum'un can kaybı açıklaması tartışma yaratmıştı.

Kurum "En son Kahramanmaraş depremi oldu mu? Oldu. Orada 11 ilimizde 50 bin canımız gitti mi? Gitti. İşte 6 Şubat geliyor... 130 bin canımız gitmiş” açıklamasını yapmış ve büyük tepki toplamıştı.

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