Hataylılar depremde kaybettiklerimiz için Ayrılık şarkısını söyledi. Gözyaşları sel oldu

Ökkeş Bölükbaşı
Hataylılar depremde kaybettiklerimiz için Ayrılık şarkısını söyledi. Gözyaşları sel oldu
Dün gece Hatay'da büyük depremin yıldönümü anısına düzenlenen programda sözleri herkesin içini yakan 'Ayrılık' şarkısı hep bir ağızdan söylendi. Gözyaşları adeta sel oldu.

6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçmesi sebebiyle tüm Türkiye adeta o kara günlere geri dönüp kaybettiklerine ağladı. 81 ilin tamamında depremde kaybettiklerimiz anısına programlar düzenlenirken duygu dolu anlar yaşandı. Bu anlardan en yoğun olanları ise depremin vurduğu şehirlerde gerçekleşti. Hatay'da kaybettiklerimiz anısına hep bir ağızdan söylenen 'Ayrılık' şarkısı dinleyenlerin gözyaşlarını tutamamasına neden oldu. Şarkının 'Ayrılık ayrılık aman ayrılık. Her bir dertten alan yaman ayrılık' sözleri ise her şeyi özetleyen kısmı oldu.

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