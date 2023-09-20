Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi

Milliyet’te yer alan habere göre, Kritik iki gelişme yurt içi ve yurt dışı piyasalarda yönü tayin edecek. Faiz kararlarının altın, dolar ve borsa üzerinde etkisi ne olacak. Analistler faiz kararları öncesi beklentilerini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan yatırım uzmanı Yalaz Özkanlı, şu ifadeleri kullandı:

DOLAR VE ALTINDA YÖN NE OLUR? SERT HAREKET BEKLENİYOR MU

ABD tarafından gelen yumuşak iniş senaryolarının gün gün artması ve ülkedeki artan borçlulukla beraber artan tahvil getirilerinin emtialar üzerinde baskı yarattığını düşünmekteyiz. Aslında bu olgunun varlığı Fed’in faiz artışına gitmesi halinde ortaya çıkacak etkinin gücünü büyük ölçüde absorbe ettiği görüşündeyiz. Kararın, piyasa beklentilerinden farklı yönde gelmesi durumunda ise volatilite artacağını ancak piyasadaki yöne kalıcı etki yaratmayacağı tarafındayız.

ALTINDA YÜKSELİŞ İÇİN EN KRİTİK SEVİYE NE

Altındaki yükselişte 1900 dolar üzerinde kalmasını tekniksel bir hareket olarak yorumlamaktayız. Dolar endeksinde görülen yükselişe rağmen yumuşak iniş senaryolarının ağır basması ise ons altını destekliyor. Ons altında 1932 dolar seviyesinin korunması halinde 1964 ve 1995 dolar dirençleri test edilebilir.

Olası geri çekilmelerde ise 1904 dolar seviyesinin önemli olduğu görüşündeyiz. Gram altında ise 1652 TL seviyesinin korunması halinde 1684 TL, 1721 TL ve 1731 TL dirençleri test edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1602 TL destek seviyesi önemli olacaktır.

TCMB FAİZ KARARI SONRASI BORSADA YÖN NE OLUR

Geçtiğimiz ayki TCMB faiz kararında piyasa beklentilerinin üzerinde 750 baz puan artışa gidilerek politika faizi yüzde 17,50’den yüzde 25,00 seviyesine getirildi.

Bu kararla birlikte Naci Ağbal dönemi algısı piyasalarda oldukça zayıfladı. Ardından OVP’nin siyasi iktidar tarafından açıklanması ve 2024 yılında sıkılaşma adımlarının gelebileceği ve ortodoks politika seslerinin artmasına sebep olduğu görüşündeyiz. Perşembe günkü karara geldiğimizde ise sıkılaştırıcı adımların devam edeceğini ancak bunun genişlemeci etkisinin olabileceği görüşündeyiz.

Piyasa beklentisi 500 baz puan olsa da biz 650 baz puan faiz artışına gidilebileceği görüşündeyiz. Karar anında piyasalarda volatilite artsa da Borsa İstanbul’da görülen yükselişin devam edeceği görüşündeyiz.”