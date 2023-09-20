Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed, faizi yüzde 5,50'de sabit bıraktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Son dakika... Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) maksimum istihdam ve uzun vadede yüzde 2 oranında enflasyon hedeflediği belirtilerek, bu hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranının yüzde 5,25-5,50 aralığında tutulmasına karar verildiği aktarıldı.

FAİZ ORANI 2001'DEN BU YANA EN YÜKSEK ARALIKTA

ABD'de yüksek enflasyon karşısında geçen yıl varlık alım operasyonunu tamamlayarak faiz artışlarına başlayan Fed, Mart 2022'deki toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den itibaren ilk kez faiz artırımına gitme kararı almıştı.

Fed, geçen yıl mayıs toplantısında 50 baz puanlık faiz artışını gerçekleştirmesinin ardından haziran toplantısında 75 baz puanla 1994'ten itibaren en güçlü faiz artırımına gitmiş, temmuz, eylül ve kasım toplantılarında da politika faizini aynı oranda artırmıştı.

Geçen yıl art arda 4 toplantısında 75 puanlık faiz artırımına giden Fed, geçen yılın son toplantısında tekrar 50 baz puanlık artışa giderek faiz artış hızını yavaşlatmaya başlamıştı. Banka, 2023'ün ilk toplantısında 25 puanlık artışla faiz artış hızını yavaşlatmaya devam etmişti. Fed, mart ve mayıs aylarındaki toplantılarında da faiz oranını 25 puan yükseltmişti.

Hazirandaki toplantısında politika faizini 15 ay sonra ilk kez sabit tutan Fed, temmuz ayı toplantısında ise politika faizini 25 baz puan artırarak 2001'den bu yana en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığına çıkarmıştı.

Geçen yılın mart ayından bu yana toplam 11 faiz artırımı gerçekleştiren Banka, faiz oranını toplam 525 puan artırmıştı.

ABD'de enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından son olarak ağustosta yüzde 3,7 olarak kaydedilmişti.

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