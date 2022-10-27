27 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Faizi indirip, doları fırlatan Merkez Bankası'ndan enflasyona seçim ayarı: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,2

Faizi indirip, doları fırlatan Merkez Bankası'ndan enflasyona seçim ayarı: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,2

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın dördüncü enflasyon raporu toplantısında tahminleri paylaştı. Buna göre Merkez Bankası enflasyon tahminini 2022 yılı için tahminini yüzde 60,4'den yüzde 65,2'ye çıkardı.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 11:09
Takip Et

Faizi indirip, doları fırlatan Merkez Bankası'ndan enflasyona seçim ayarı

Faizi indirip, doları fırlatan Merkez Bankası'ndan enflasyona seçim ayarı: Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65,2
+
Aa
-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın dördüncü 'Enflasyon Raporu'nu toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor. Kavcıoğlu buradaki konuşmasında yıl sonu enflasyon rakamları tahminlerini paylaştı. Buna göre Merkez Bankası, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 60,4'den yüzde 65,2'ye çıkardı. Böylece Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği veri de gelmiş oldu.

2022 yılı ortalama petrol fiyatları tahmininin 99,6 dolardan 100,5 dolara çıkardıklarını, yüzde 71,3 olan yıl sonu gıda fiyatları tahminini yüzde 75'e yükselttiklerini açıkladı.

KAVCIOĞLU'NUN KONUŞMASINDAN BAZI DETAYLAR

Küresel risklerin önümüzdeki dönemde devam etmesi ve önümüzdeki yıl büyümeleri daha çok etkilemesi bekleniyor.

Üretim kapasitesi risk altında olan Avrupa ülkeleri için tahmin güncellemeleri daha belirginleşti.

Emtia fiyatlarında son dönemdeki aşağı eğilimin enflasyon dinamiklerini olumlu etkilemesi bekleniyor.

2022 yılına ilişkin enflasyon beklentileri bir çok ülke için yukarı yönlü güncellendi, bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.

Öncü göstergeler yılın üçüncü çeyreğinde büyümede sınırlı bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Sanayi sektörünün dış şoklara karşı dayanıklılığının artmasına büyük önem veriyoruz.

Cari dengemizdeki iyileşme süreci ikinci çeyrekte de devam etti. Yapısal dönüşümün cari denge üzerindeki yansımalarını izliyoruz.

İhracat üzerindeki aşağı yönlü riskler artmış olmakla birlikte, güçlü ve kalıcı unsurlar ağır basmaktadır.

Eylül ayı öncü göstergeleri turizm sektörünün güçlü seyrinin devam ettiğini gösteriyor.

2022 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 71,3'ten yüzde 75'e yükseldi.

2022 ortalama ham petrol fiyat tahmini 99,6 dolardan 100,5 dolara çıktı.

2022 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 60,4'ten yüzde 65,2'ye çıktı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

AKM
27.10.2022 12:23
yıl sonuna daha 2 ay var buda tutamayacağına göre daha çok ayar görürüz ben tencereme ve cebime bakarım sahte sallamasyon enflasyona değil  
 
Haha
27.10.2022 12:12
TÜİK enflasyonu mu  
 
Yıldırım Demircioğlu
27.10.2022 11:54
TCMB, Maliye Bakanlığı ve Ekonomi yönetimin düşürmediği enflasyonu, yalnızca TÜİK düşürebiliyorsa, diğerlerini kapatalım, boşuna para veriyoruz.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
1
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿Turhan Çömez Bakan Nebati'nin Fetullah Gülen'le fotoğrafını yayınladı. SADAT'ın toplantısında 15 Temmuz sözleri gündem olmuştu
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
2
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿ Selçuk Tepeli canlı yayında çıldırdı. Cumhuriyet Bayramı’ndaki Edip Akbayram konserini iptal eden valiye ateş püskürdü
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
3
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Ekonomist İbrahim Kahveci yaklaşan tehlikeyi açıkladı. Kuru fasulyeyi bile ararsınız
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
4
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿Alman Anayasa Mahkemesi'nden Davutoğlu kararı​​​​​​​. Alman hükümeti haksız bulundu
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
5
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿ Amasya Valiliğinden Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
6
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Anayasa Mahkemesi'nden Sansür Yasası kararı. CHP iptali için başvurmuştu
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
7
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Sermaye Piyasası Kurulu'nun işlem yasağı bugün başlıyor
﻿Kendilerini jandarma yarbay olarak tanıttılar 2 milyon 300 bin lira çarptılar
﻿Kendilerini jandarma yarbay olarak tanıttılar 2 milyon 300 bin lira çarptılar
﻿Kendilerini jandarma yarbay olarak tanıttılar 2 milyon 300 bin lira çarptılar
﻿Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tohum satın alacak
﻿Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tohum satın alacak
﻿Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tohum satın alacak
﻿PlayStation Plus'ın Kasım'da vereceği bedava oyunlar listesi
﻿PlayStation Plus'ın Kasım'da vereceği bedava oyunlar listesi
﻿PlayStation Plus'ın Kasım'da vereceği bedava oyunlar listesi
﻿Türkiye’de sadece 3 kişide var; biri Batuhan Bebek
﻿Türkiye’de sadece 3 kişide var; biri Batuhan Bebek
﻿Türkiye’de sadece 3 kişide var; biri Batuhan Bebek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.