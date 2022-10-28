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Merkez Bankası uyarısını yineledi: Bankalara döviz uyarısı

Merkez Bankası (TCMB) bankalardan döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmesine ilişkin mayıs ayında yaptığı sözlü yönlendirmeyi bugün yazılı uyarıya dönüştürdü.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 16:47
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Merkez Bankası uyarısını yineledi: Bankalara döviz uyarısı

Merkez Bankası uyarısını yineledi: Bankalara döviz uyarısı
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Merkez Bankası (TCMB) bankalardan döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmesine ilişkin mayıs ayında yaptığı sözlü yönlendirmeyi bugün yazılı uyarıya dönüştürdü.

TCMB’den bankalara iletilen ve Reuters tarafından görülen bugün tarihli yazıda, “Son dönemde yurtiçi bankalarımızın özellikle geç saatlerde yurtdışı yerleşik bankalar ile döviz alım satım işlemi gerçekleştirdiği görülmüştür. Bu konuda gereken hassasiyetin gösterilmesi, bankamız politikalarının etkinliği ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi açısından önem arz etmekte olup, Bankalarımızın gerekli tedbiri almaları beklenmektedir” denildi.

TCMB yazısında bu konuda gerekli adımların bankalar tarafından alınmaması halinde TCMB tarafından tedbir alınacağı belirtildi.

Ayrıca TCMB’nin metninde bankaların yurtdışı yerleşiklere spekülatif amaçlı işlemlere dayanak teşkil edecek yüksek montanlı TL gönderdiği ve bu tutarların dövize dönüştürüldüğüne dikkat çekildi. TCMB bankalardan müşterilerine bu işlemleri yurtiçi piyasalarda yapmalarının mümkün olduğunun bildirilmesini ve önerilmesini istedi.

TCMB yazısında her iki konuda da gerekli adımların bankalar tarafından atılması istendi ve ilgili konuların devam etmesi durumunda TCMB tarafından “gerekli tedbirler alınacaktır” denildi.

TCMB son dönemde önce sözlü, sonra bugünkü gibi yazılı olarak bankalardan ‘ne istediğini’ iletiyor. Sözlü ve yazılı olarak belirtilen konularda uyarıya rağmen bir gelişme olmaz ise bu uyarıları tahvil karşılığı ayırılması gibi adımlar takip edebiliyor.

“BANKALAR TL KREDİYLE YP KREDİ KAPATILMASINDAN KAÇINMALI”

TCMB bu hafta bankalara TCMB 25 Ekim tarihli ayrı bir yazısında ise son dönemde firmaların TL cinsi kredi ile yabancı para cinsi kredilerini erken kapatıldığına dikkat çekti ve konuda da tedbir alınması gerektiği konusunda uyardı.

TCMB yazısında, “Bankamız politikalarının etkinliği ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi açısından TL kredi kullandırılarak YP cinsi kredilerin kapatılmasına yönelik özendirici uygulamalardan hassasiyetle kaçınılması ve bu konuda azami özenin gösterilerek banka uygulamaları açısından gerekli tedbirlerin alınması beklenmektedir” denildi.

TCMB ilgili işlemlerin aynı banka veya farklı banka tarafından kullandırılan TL kredilerle artarak gerçekleştirildiğini de belirterek söz konusu işleyişin devamı durumunda “gerekli tedbirlerin alınacağı”nı bankalara iletti.

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Abbas
28.10.2022 17:29
Oldu olacak, döviz işlemlerini yasaklayın, bankadaki dövizleri de, istediğiniz değerden TL olarak ödeyin  
 
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