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Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı

Ünlü ekonomist Selçuk Geçer bu kez dolar için kritik tarihi verdi. Selçuk Geçer yıl "Yıl sonuna doğru dolar 20 TL bandını geçecek" dedi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 07:59
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Ünlü ekonomist Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı. Dolar alanlar ve satanlar dikkat

Selçuk Geçer dolar için kritik tarihi açıkladı
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Finans 365'in haberine göre, dolar kuruna yapılan yatırımlar son günlerde artış göstermiş durumda. Fiyatların oluşumunda yaşanan artışlar her geçen gün kişileri heyecanlandıran gelişmeler arasında yer alıyor. 

Dolar kurunda yüksek tahminlerde bulunan ve bu nedenle BDDK tarafından hakkında suç duyurusunda dahi bulunulan ünlü ekonomist Selçuk Geçer, doları olan yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

Kasım ayıyla beraber dolar kurunun 19 TL bandına yaklaşacağını belirten ünlü ekonomist Selçuk Geçer yıl sonuna doğru fiyatların 20 TL bandını aşacağını söyledi. 

Dolar kurunda yaşanan gelişmelerde enflasyon verilerinin yükselmesi bu alandaki fiyatların artışında etkili oldu. Kritik tarihi veren Selçuk Geçer dolar alanların ve satanların dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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