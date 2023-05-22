Falezlerden düşen genç hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 20 metre yüksekliğindeki falezlerden düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Falezlerden düşen genç hayatını kaybetti

Olay, Alaplı ilçesi Erdem Yuva sahil alanındaki falezlerde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir ay önce askerden gelen Cengizhan A. (22) falezlerin kenarına gelerek burada bir süre oturup denizi seyretti. 20 metre yükseklikten beton zemine düşen genç hayatını kaybetti.

aw896510-02.jpgOlayı görenlerin durumu polise bildirmesi üzerine gelen ekipler, gencin yol üzerindeki cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından gencin cesedi, otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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