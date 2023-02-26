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Fanatik Yahudiler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 21:25
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Fanatik Yahudiler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Fanatik Yahudiler İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
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Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, 145 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenledi.

Grubun baskın sırasında ayin düzenlediği ve Harem-i Şerif'teki Filistinlileri kışkırtmaya çalıştığı aktarılan habere göre, İsrail polisi de bu esnada Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtladı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin egemenliği ihlal ediliyor

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.

Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

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