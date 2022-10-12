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  • 21 yaşındaki Afgan'dan vahşet. Fare zehiriyle öldürdüğü sevgilisini battaniyeye sarıp yol kenarına attı

21 yaşındaki Afgan'dan vahşet. Fare zehiriyle öldürdüğü sevgilisini battaniyeye sarıp yol kenarına attı

Denizli'de afgan sevgili dehşeti. 21 yaşındaki Afgan 30 yaşındaki sevgilisini fare zehiriyle öldürdü. 1 Çocuk annesi kadının cesedini de el arabasıyla kilometrelerce taşıdı, battaniyeye sarıp, yol kenarına attı. Afgan zanlı polisle yakaladı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 14:39
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Fare zehiriyle öldürdüğü sevgilisini battaniyeye sarıp yol kenarına attı. 21 yaşındaki Afgan'dan vahşet

21 yaşındaki Afgan'dan vahşet. Fare zehiriyle öldürdüğü sevgilisini battaniyeye sarıp yol kenarına attı
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Denizli'de Afgan sevgili dehşeti yaşandı. Zanlının önce kadını plastik kelepçeyle ellerini bağladığı daha sonra da fare zehiri verdiği anlaşıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yol kenarında battaniyeye sarılı ve elleri ile ayakları bağlı cansız bedeni bulanan kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noori (30) olduğu belirlendi. Noori'nin, vatandaşı olan sevgilisi Sabour Sakhizadeh (21) tarafından fare zehriyle öldürüldüğü tespit edildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'ta yol kenarındaki boş arazide, battaniye içinde kadının hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kadının en az 4 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, elleri plastik kelepçeyle bağlı, ayakları ise koli bandıyla bantlanmış kadının cesedinin bulunduğu bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından cansız beden, kesin ölüm nedeni tespiti için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yapılan otopside; fare zehriyle zehirlendiği tespit edilen kadının, Afganistan uyruklu Nadia Noori'ye olduğu belirlendi. Cinayet Bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi'nde yaşadığını belirlediği Noori'nin, evinde Afganistan uyruklu sevgilisi  Sabour Sakhizadeh tarafından zehir verilerek öldürüldüğünü tespit etti.

KORKUNÇ DETAYLAR

Detaylı inceleme sonucu vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Nadia Nori'nin kendisinden 9 yaş küçük sevgilisi Sabour Sakhizadeh tarafından elleri koli bandı, ayakları da plastik kelepçeyle bağlandıktan sonra fare zehri verilerek zehirlendiği, daha sonra işe giden kocanın döndüğünde halen yaşadığını fark ettiği karısını boğazını sıkarak öldürdüğü belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde çocuğunun kendisinden olup olmadığı konusunda şüphelendiğini, ailesinin kendisine aralarındaki yaş farkından dolayı sürekli baskı kurmasından ötürü sürekli tartıştıklarını, işe gitmeden önce fare zehri verdiğini ve geri döndüğünde can çekişen eşini boğazını sıkıp öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
 

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