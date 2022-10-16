AKP döneminde cinayetler katlanarak arttı. Bakanlık verileri ortaya koydu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Murat Emir, Adalet Bakanlığı'nda yer alan verilerle 'kasten öldürme' suçuna yönelik mahkumiyet kararına ilişkin çalışmaları derledi.

Çalışmaya göre, “Kasten öldürme” suçuna yönelik alınan mahkûmiyet kararı sayısı, 2021 yılında 25 bine dayandı. Bu sayı 2014 yılına oranla yüzde 72; 2020 yılına oranla ise yüzde 32 arttı. İktidarın kutuplaştırıcı politikasının ve suçu önlemedeki zafiyetinin verilere yansıdığını kaydeden Emir, “Türkiye AKP ile bir suç ülkesi olma yolunda ilerliyor” diye konuştu.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, ceza mahkemelerinde 2014 yılında, kasten öldürme suçuna yönelik 18 bin 716 dosya açıldı. Dosyalardan çıkan mahkûmiyet kararlarının toplam sayısı ise 14 bin 478 oldu.

Ceza mahkemeleri, kasten öldürme suçu kapsamında görüşülen dosyalarda 3 bin 660 adet ise beraat kararı aldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik karar sayısı 90 olurken 7 bin 94 karar ise “Diğer karar türü” başlığı altında sınıflandırıldı. Buna göre 2014 yılında, 2013 yılından devreden dosyalarla birlikte kasten öldürme suçuna yönelik alınan karar sayısı toplamı 25 bin 332 ile ifade edildi. 2020 yılında ise 22 bin 226 yeni dosya açıldı. Bu dosyalar yönelik 18 bin 766 mahkûmiyet, 3 bin 853 beraat kararı alındığı bildirildi.

Murat Emir, kasten öldürme suçuna ilişkin 2020 yılında alınan toplam karar sayısının 27 bin 482 olduğunu belirtti. Emir’in açıkladığı verilere göre, 2021 yılında, “Kasten öldürmeden mahkûmiyet” kararı sayısı 24 bin 897’ye kadar ulaştı. 2021’de alınan beraat kararı sayısının 6 bin olduğunu kaydeden Emir, toplam karar sayısının ise 38 bin 524 olduğunu duyurdu.