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3 kızını öldürmüştü. Mahkemeden yeni karar

Trabzon'un Of ilçesinde 3 kızını silahla vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş'ın yargılandığı davada mahkeme, itiraz üzerine sanığın "cezai ehliyetinin yerinde olup olmadığına" dair adli tıp raporunun yenilenmesine karar verdi.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 16:38
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Mahkeme itirazı geri çevirmedi. 3 kızını öldüren müezzin için yeniden cezai ehliyet raporu istenecek

3 kızını öldürmüştü. Mahkemeden yeni karar
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Olay geçen yıl, Trabzon'un Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki camide müezzin olarak görev yapan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni telefonla arayıp 3 kız çocuğunu öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Çay bahçesine gelen ekipler, yerde yatan Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Göktaş (4) adlı kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde bekleyen Emre Göktaş da suç aleti tabancayla jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Çocukların cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Katliamın ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Göktaş, yargılandığı Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

'AKIL SAĞLIĞI' İTİRAZI KABUL EDİLDİ

"Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı, çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış hapisle cezalandırılması istenen sanık Göktaş'ın avukatı, sanığın "cezai ehliyetinin tam" olduğunu bildiren rapora itiraz etti.

Talebi kabul eden mahkeme heyeti, daha önce cezai ehliyeti tam olduğu yönünde verilen raporun yenilenmesi isteyerek, Emre Göktaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Aralık'a ertelendi.

"PİŞMANIM, ALLAH'TAN AF DİLİYORUM"

Daha önceki duruşmada Emre Göktaş, olay anını hatırlamadığını anlatarak, “Böyle bir olaydan dolayı buraya gelmekten son derece pişmanım. Allah'tan affımı diliyorum. Eşimle geçimsizliğimizin kaynağı kendisidir. Ben sürekli yapıcı olmaya çalıştım. Çocukları ara ara annelerinden alıp köye götürerek gezdirip, tekrar teslim etmişliğim olmuştur. Olay günü düşüncem çocukları gezdirmekti. Çocuklarla gezdik, dolaştık. Bunun dışındaki yaşananları hatırlamıyorum. Jandarmaya götürüldüğümü hatırlıyor ancak ayrıntıları hatırlamıyorum. Öldürme olayını ne şekilde gerçekleştirdiğimi ve ne saikle yaptığımı hatırlamıyorum. Evlendikten sonra ilaç kullanıyorum. Psikiyatrik rahatsızlığım var. İlaç kullanmamın sebebi aşırı stres ve hafıza kaybı kaynaklıdır” demişti. (AA)

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