Farioli İtalyan kulübünün başına geçiyor

Geçtiğimiz sezonun Şubat ayında Alanyaspor’dan ayrılarak 2.5 senelik Türkiye kariyerini noktalayan teknik direktör Francesco Farioli’nin sıradaki durağı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

SERİE B'YE DÜŞTÜLER

İtalya basınında çıkan habere göre, Bu sezon Serie A’da çıktıkları 38 maçta 3 galibiyet 10 beraberlik 25 mağlubiyet alarak topladığı 19 puanla Serie B’ye düşen Sampdoria’da Dejan Stankovic’ten boşalan teknik direktörlük görevi için Francesco Farioli ile Fabio Grosso’nun isimlerinin öne çıktığı belirtildi.

İLK TEKNİK DİREKTÖRLÜK DENEYİMİNİ BURADA YAŞADI

Farioli, 2020 yazında Alanyaspor’da yardımcı teknik direktör olarak başladığı Süper Lig kariyerinde daha sonra Karagümrük ve eski kulübü Alanyaspor’da teknik direktör olmuş bu sezonun Şubat ayında yaşanılan 4-2’lik Galatasaray mağlubiyetinin ardından istifa ederek Türkiye’yi terk etmişti.