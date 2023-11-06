Farioli'nin takımından ders niteliğinde gol. Geceye damgasını vurdu

Alanyaspor sonrası Fransa Ligue 1 takımlarından Nice takımına imza atan Francesco Farioli'nin Fransa'daki yeni macerası adeta rüya gibi başladı.

Ligde 11. hafta sonunda PSG'nin önünde liderliğini sürdüren Nice, son olarak konuk ettiği Rennes'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye'deki serüveninde geriden oyun kurma ve pas oyunundan vazgeçmeyen Francesco Farioli, Nice'te de bu anlayışını sürdürüyor.



Karagümrük ve Alanyaspor'daki sistemini Nice'te de uygulayan Farioli'nin öğrencilerinin dün akşam attığı gol ise geceye damgasını vurdu.



2-0 kazanılan Rennes maçında ilk gol 45. dakikada Jeremie Boga'dan gelirken, gol öncesi Nice'in kaleciden başlayarak kurduğu oyun sosyal medyada Fransız futbolseverler tarafından gündem oldu.