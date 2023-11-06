Farioli'nin takımından ders niteliğinde gol. Geceye damgasını vurdu

Alanyaspor ve Karagümrük'ün eski teknik direktörü olan Francesco Farioli, Fransa'da Nice ile harikalar yaratıyor. PSG'den liderliği alan Nice'nin Rennes'e attığı gol sosyal medyada gündem oldu.

Tayyip Salih Yılmaz
Farioli'nin takımından ders niteliğinde gol. Geceye damgasını vurdu

Alanyaspor sonrası Fransa Ligue 1 takımlarından Nice takımına imza atan Francesco Farioli'nin Fransa'daki yeni macerası adeta rüya gibi başladı.

Ligde 11. hafta sonunda PSG'nin önünde liderliğini sürdüren Nice, son olarak konuk ettiği Rennes'i 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Türkiye'deki serüveninde geriden oyun kurma ve pas oyunundan vazgeçmeyen Francesco Farioli, Nice'te de bu anlayışını sürdürüyor.

Karagümrük ve Alanyaspor'daki sistemini Nice'te de uygulayan Farioli'nin öğrencilerinin dün akşam attığı gol ise geceye damgasını vurdu.

2-0 kazanılan Rennes maçında ilk gol 45. dakikada Jeremie Boga'dan gelirken, gol öncesi Nice'in kaleciden başlayarak kurduğu oyun sosyal medyada Fransız futbolseverler tarafından gündem oldu.

İlgili Haberler
Yasir Boz'un Galatasaray'a attığı gol gündem oldu. Akıllara 6 sezon öncesini getirdi
Öne Çıkanlar
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
CHP’nin armasından sökülen ok vatanın kalbine mi saplanacak?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
MasterChef Barış kimdir? MasterChef All Star Barış Demir kaç yaşında nereli?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Son Haberler
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı Spor
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı
Uzun yıllar İYİ Parti’nin kasası ona emanetti... Ümit Dikbayır istifaya mı hazırlanıyor Gündem
Uzun yıllar İYİ Parti’nin kasası ona emanetti... Ümit Dikbayır istifaya mı hazırlanıyor
Uzmanından mevsimsel depresyon ve kış açıklaması Sağlık
Uzmanından mevsimsel depresyon ve kış açıklaması
Denize düşen kedi kayığa sarıldı Gündem
Denize düşen kedi kayığa sarıldı
Nijerya'da çete hesaplaşması: 22 ölü Dünya
Nijerya'da çete hesaplaşması: 22 ölü
Boşanmak isteyen çiftler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar… Gündem
Boşanmak isteyen çiftler dikkat! Yargıtay'dan emsal karar…
Safir 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman? Magazin
Safir 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Safir yeni bölüm ne zaman?