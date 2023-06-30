Farioli'nin yeni takımı belli oldu

Karagümrük ve Alanyaspor'un da teknik direktörlüğünü yapan Francesco Farioli, Fransız ekibi Nice ile anlaştı.

Farioli'nin yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile gösterdiği performansla adını duyuran ve daha sonra Alanyaspor'da da görev alan Francesco Farioli'nin yeni takımı belli oldu.
34 yaşındaki İtalyan teknik adam Fransa'nın Nice’in yeni hocası oldu.

Nice, İtalyan teknik direktör ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Nice takımının başkanı Reviere yaptığı açıklamada, "Francesco Farioli'nin yaşı genç olmasına rağmen Türkiye'de geçirdiği dönemden bolca deneyimi var, kendisi çok profesyonel ve iyi bir insan o yüzden Farioli'yi takımın başına getirdik." ifadelerini kullandı.
Son olarak Alanyaspor'da görev yapan Francesco Farioli, Akdeniz ekibiyle 47 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 1.55 maç başı puan ortalaması tutturmuştu.

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