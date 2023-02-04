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Karagümrük, Ankaragücü deplasmanında golcüleriyle kazandı

Futbolun Karaoğlanı Faruk Malik yazdı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:40
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Faruk Malik yazdı. Ankaragücü deplasmanında kazanan Karagümrük. Golcüler iş başında

Karagümrük, Ankaragücü deplasmanında golcüleriyle kazandı
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Süper Lig'in 23. haftasında MKE Ankaragücü, evinde Karagümrük'ü konuk etti.
12. dakikada Mujakic'in ceza yayının solundan uzak köşeye çektiği şutta topu kaleci Batuhan Ahmet Şen, kornere tokatladı.

15. dakikada konuk takım atağında ceza sahasının sağında topla buluşan Ozdoev'in şutunda kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu kontrol etti.

27. dakikada MKE Ankaragücü, penaltı kazandı. Kaleci Batuhan Ahmet Şen'in ceza sahasında Beridze'yi düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu izlemek için kenara gelen Arda Kardeşler, 2 dakikalık bir incelemeden sonra kararını değiştirmedi ve penaltı kararını yineledi.

ANKARAGÜCÜ PENALTI KAÇIRDI
31. dakikada penaltıyı kullanan Pedrinho, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi ve sarı-lacivertliler öne geçme şansını kullanamadı.

36. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Münir Levent Mercan'ın şutunda, top sol direkten oyun alanına döndü. Direkten dönen topu savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.

DIAGNE SAHNEDE
45+1. dakikada Fatih Karagümrük kontrataktan bulduğu golle öne geçti. Hızlı gelişen hücumda MKE Ankaragücü savunmasını az adamla yakalayan konuk takımda Ozdoev'in uzun pasıyla Shukurov, ceza sahasının sağında topla buluştu. Shukurov'un kale sahasına indirdiği topa müsait durumda vuran Diagne, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

VavaCars Fatih Karagümrük ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

BORINI DURMUYOR
Karagümrük'te golcü Borini farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. 

65.dakikada kazanılan penaltıdan topu ağlara gönderen Borini, bu sezonki 13. golünü attı.

KAZANAN KARAGÜMRÜK
Karagümrük, Ankara deplasmanından galip ayrılmayı başardı ve 4 maç üst üste beraberliğin ardından galibiyet sevinci yaşadı.

Ankaragücü ise galibiyet hasretini 2 maça çıkardı.

Karagümrük 26 puanla 9. sıraya yükselirken, Ankaragücü 22 puanla 12. sırada kaldı.

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