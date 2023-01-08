6 gol var kazanan yok. 'Karagümrük kaçtı Konyaspor kovaladı'

FARUK MALİK / YENİÇAĞ

Süper Lig'in 18.haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Konyaspor ile karşılaştı.

KARAGÜMRÜK GOLÜ ERKEN BULDU

7. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Diagne'nin pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ozdoev'in şutu savunmaya çarparak ağlarla buluştu: 1-0.

Bu golle birlikte Ozdoev, ligdeki ikinci golünü kaydetti.

DIAGNE ATTI, FARK 2'YE ÇIKTI

33. dakikada ev sahibi skoru 2-0 yaptı. Colley'in sağdan ortaladığı topa Diagne altı pasın önünde kafayla vurarak golünü attı: 2-0.

42. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Diouf'un şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

İLK YARIYA KARAGÜMRÜK ÖNDE GİRDİ

Müsabakanın ilk yarısını Fatih Karagümrük 2-0 üstün bitirdi.

DIOUF KONYA'YI UMUTLANDIRDI

Konyaspor ikinci yarıya hızlı başladı. 65.dakikada Konyaspor'un sağ kanattan organize geldiği pozisyonda Muric, penaltı noktasına doğru ortaladı. Pozisyonu iyi süzen Diouf, yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu sol direk dibinden ağlarla buluşturdu: 2-1

68'de Karagümrük'te Diagne penaltı bekledi ancak oyun devam etti.

DIOUF YENİDEN SAHNEDE

Diouf 72.dakikada attığı golle maça dengeyi getirdi. Sol kanattan Guilherme'nin ön direğe kullandığı kornerde topa çok iyi yükselen Diouf, kafayı vurup meşin yuvarlağı uzak direk dibinden ağlarla buluşturdu: 2-2

Diouf, gol sayısını altıya yükseltti.

KONYA İNANILMAZI KAÇIRDI

Konyaspor öne geçme şansını değerlendiremedi. 78.dakikada Bytyqi'nin sol kanattan kale alanına doldurduğu topa Diouf kafayı vurdu. Batuha topu sağ köşeden çıkardı, top kale alanına doğru sekti. Adil oldukça müsait pozisyonda topu sağ ayağıyla üstten auta gönderdi.

KERIM FREI 86'DA GİRDİ 88'DE ATTI

Karagümrük geri döndü ve 88.dakikada Kerim Frei ile yeniden öne geçti. Karagümrük sağ kanattan geliştirdiği atakta Ozdoev içeri çevirdi, savunmanın ayak koyduğu top yaya doğru açıldı. Kerim Frei gelişine ayağının üstüyle çok sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarpıp ağlara gitti: 3-2

DIOUF HATTRICK YAPTI

Diouf, attığı 3 golle Konyaspor'a 1 puanı getiren isim oldu. Konyaspor sol kanattan etkili geldi. Yapılan ortaya uçarak vuran Mame Diouf golünü atarak takımına hayat verdi.

6 gollü düelloda kazanan çıkmadı. Konyaspor puanını 27'ye, Karagümrük 20'ye yükseltti.

Konyaspor 7 maçlık yenilmezlik serisi yaptı. İlhan Palut'un öğrencileri 6 beraberlik ve 1 galibiyet aldı. Karagümrük ise yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı.