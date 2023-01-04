6 gollü düellonun galibi Karagümrük. Faruk Malik yazdı

FARUK MALİK / YENİÇAĞ

Süper Lig'in 17.haftasında Kayserispor, evinde Karagümrük'ü ağırladı.

KARAGÜMRÜK HIZLI BAŞLADI

1. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük öne geçti. Kayserispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı Ricci, Levent Mercan ile buluşturdu. Bu futbolcunu ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti: 0-1

FARK 2'YE ÇIKTI

12. dakika Vavacars Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Kouassi'nin sert şutunda kaleci Bilal'den geri dönen topu Diagne, ağlarla buluşturdu. 0-2

25. dakikada Vavacars Fatih Karagümrürklü Dresevic'in pasında topa sahip olan Kouassi'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.

Başka önemli pozisyon olmadı ve mücadelenin ilk yarısı 2-0 Karagümrük üstünlüğü ile sonlandı.

SHUKUROV KARAGÜMRÜK'Ü FARKA TAŞIDI

Karagümrük İlk yarının başında olduğu, ikinci yarının başında da golü buldu. Shukurov karşı karşıya pozisyonda hata yapmadı ve 47.dakikada durumu 3-0 yaptı.

KAYSERİ UMUTLANDI

Kayserispor 57.dakikada penaltı kazandı. Penaltının başına geçen Bernard Mensah topu ağlara gönderdi ve farkı 2'ye indirdi: 1-3

Mensah, bu sezon Süper Lig'deki 3. golünü kaydetti.

FARK 2'YE İNDİ

72.dakikada İlhan Parlak skoru 4-2'ye getirdi. Kullanılan kornerde ön direğe yönelen Campanharo'nun içeri çevirmek istediği top Diagne'den sekti. Bu topa kale alanı içinde kafa vuran İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-4

6 gollü düelloda kazanan Karagümrük oldu. Kayseri deplasmanından 3 puanla çıkmasını bildi.

Bu sonuçla birlikte Karagümrük puanını 19'a yükseltip 10.sıraya yerleşirken, Kayserispor 23 puanla 8.sırada kaldı.