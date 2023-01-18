Başakşehir nasıl çeyrek finale çıktı? ''Karagümrük harakiri yaptı''

FARUK MALİK / YENİÇAĞ

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Fatih Karagümrük ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

11. dakikada Fatih Karagümrük atağında ceza yayının hemen gerisinden Mbaye Diagne'nin sert şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

25. dakikada Burak Kapacak'ın akıl dolu pasında topla buluşan Adnan Uğur'un kısa pasında Levent Mercan'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesi sonrası kalenin üzerinden kornere çıktı.

43. dakikada Lucas Lima'nın sol taraftan çizgiye inerek açtığı ortada kaleci Viviano'nun sektirdiği topu alan Patryk Szysz'in kale önünden şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta gitti.

44. dakikada Serdar Gürler'in sol taraftan ortasında uzak direkte Ndayishimiye'nin kafayla vuruşunda meşin yuvarlak sol kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

MAÇTAKİ İLK GOL 68'DE GELDİ

Mbaye Diagne ile Karagümrük 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Biraschi vuruşunu yaptı, kaleci Volkan Babacan topu çıkardı. Dönen topu iyi takip eden Diagne vuruşunu yaptı ve top ağlara gitti.

LEVENT MERCAN'IN ŞANSSIZ ANI

Başakşehir, Levent Mercan'ın kendi kalesine attığı golle 1-1 beraberliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Serdar Gürler ortasını yaptı, arka direkte bulunan Levent'in göğsüne çarpan top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1

115'TE KARAGÜMRÜK ÖNE GEÇTİ

Kerim Frei attı, Karagümrük yeniden öne geçti.

LEVENT MERCAN HEM ATTI HEM ATTIRDI

Deniz Türüç, 120+1'de penaltıdan dengeyi getirdi. Levent Mercan penaltıyı yaptırdı. Kendisi şanssız bir maç geçirdi. Hem kendi kalesine attı, hem de penaltı yaptırdı. Kısacası hem attı, hem attırdı.

PENALTILARLA TURU ALAN BAŞAKŞEHİR

Medipol Başakşehir, 5-3'lük penaltı atışları sonrası çeyrek finale yükselen takım oldu. Karagümrük'e yazık oldu. Kupaya veda etti.

Pirlo son penaltıyı izlemedi. Emre Belözoğlu ile tartıştı. Teknik adam çok sinirlendi.