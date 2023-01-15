Haliç derbisinde Kasımpaşa 90+10'da Karagümrük'ten 1 puanı nasıl aldı?

FARUK MALİK / YENİÇAĞ

Süper Lig'in 19.haftasında formda takım Karagümrük, alt sıralardan kurtulmaya çalışan Kasımpaşa ile karşılaştı.

Haliç derbisinde 1-0 geriye düşen Karagümrük, maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Maçtan dakikalar;

29. dakikada Eysseric’in ceza sahasına gönderdiği ortada topa uçarak kafa vurmak isteyen Shukurov, meşin yuvarlağa elle müdahale edince hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.

30. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Hadergjonaj geçti. Bu futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

37. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, son çizgiye inip ceza sahası içi sağ çaprazında bulunan Hajradinovic'e pasını aktardı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Batuhan gole engel oldu.

51.dakikada Dresevic Karagümrük'e beraberliği getirdi. Ceza sahası dışı sağ çaprazından kullanılan frikikte Ricci ortaladı, kale sahası içi sol çaprazında bulunan Dresevic'in tek dokunuşunda top kaleci Erdem'in ayaklarının altından ağlara gitti: 1-1

61. dakika golcü oyuncu Borini sahneye çıktı. Colin Kazım'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol eden Borini sağ ayağının içiyle vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 1-2

90+10'da Kasımpaşa 1 puanı Karagümrük'ten almayı başardı. Bahoken topu ağlara gönderdi. VAR'a giden pozisyon sonrası gol geçerli sayıldı. 2-2

Karagümrük 21 puanla 10.sırada, Kasımpaşa, 14 puanla 19. sırada yer aldı.