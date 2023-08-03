Fas Kadın Futbol Takımı tarih yazdı

Avustralya ile Yeni Zelanda’nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda H grubu maçları bugün itibariyle sona erdi.

TARİHLERİNDE İLK KEZ KATILMIŞLARDI

Almanya Güney Kore ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Grubun diğer karşılaşmasında ise tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılan Fas grup birincisi Kolombiya’yı 1-0 mağlup ederek grupta ikinciliğe yükseldi ve adını son 16 turuna yazdırdı.

ALMANYA İLK KEZ GRUPLARDA ELENDİ

Bu sonuçların ardından grubu 4 puanla 3. sırada bitiren Almanya tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na gruplarda veda etti. Almanya karşısında ilk puanını alan Güney Kore ise grupta sonuncu oldu.

MAÇIN SONUCUNU SAHA ORTASINDA BEKLEDİLER

Fas Kadın Milli Takımı, Kolombiya maçının bitmesinin ardından Almanya maçının sonucunu saha ortasında bekledi. Almanya’nın berabere kalması sonrası Faslı oyuncularda sevinç ve gözyaşı ile büyük mutluluk yaşandı.

FRANSA İLE KARŞILAŞACAKLAR

Tarihinde bir ilki gerçekleştiren Fas son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

FAS ERKEK MİLLİ TAKIMI YARI FİNALE YÜKSELMİŞTİ

Fas Erkek Milli Takımı’da bu yıl Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda bir ilke imza atmıştı. Turnuvada yarı finale yükselen Fas Erkek Milli Takımı bu seviyeye yükselen ilk Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunun fikstürü ise şöyle:

5 Ağustos Cumartesi:

08.00 İsviçre-İspanya

11.00 Japonya-Norveç

6 Ağustos Pazar:

05.00 Hollanda-Güney Afrika

12.00 İsveç-ABD

7 Ağustos Pazartesi:

10.30 İngiltere-Nijerya

13.30 Avustralya-Danimarka

8 Ağustos Salı:

11.00 Kolombiya-Jamaika

14.00 Fransa-Fas