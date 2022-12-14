14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Faslılar nefesini tuttu. Formalar tükendi. Coşku tavan yaptı

Faslılar nefesini tuttu. Formalar tükendi. Coşku tavan yaptı

Faslılar kadın erkek, çoluk çocuk maça akıyor. Fas formalarının tükendiği açıklandı.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 19:54
Takip Et

Faslı taraftarlar, tarihi Souq Waqif Meydanı'nda coşuyor

Faslılar nefesini tuttu. Formalar tükendi. Coşku tavan yaptı
+
Aa
-

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile Fas arasındaki tarihi yarı final maçına saatler kala heyecan giderek artıyor.
Katar'ın başkenti Doha'daki tarihi Souq Waqif Meydanı'nda öğle saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan binlerce Faslı futbolsever, üzerlerindeki forma, maske, şapka ve makyajlarla renkli görüntüler oluşturdu.
Fas ve Filistin bayraklarıyla dolaşan sporseverler, coşkulu tezahüratlarıyla meydana tarihi günlerinden birini yaşattı.
AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Faslı Fatımazohra Lahlou, milli takımlarının Dünya Kupası'nda yarı finale çıkarak tarih yazdığını belirterek, "Söyleyecek hiçbir şey yok, çok heyecanlıyız. Herkes Fas'ı biliyor, konuşuyor. Ülkemizi, temsil ettiğimiz şeyleri, değerlerimizi seviyoruz. Dünyanın kalanına medyada yer alandan daha fazla şey vadediyoruz. Herkes Fas'ı destekliyor. Gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Lahlou, maçı 1-0 kazanacakları ve golü Zakaria Aboukhlal'in atacağı öngörüsünde bulundu.
Fas'ta doğup büyüyen, Türkiye'yi çok sevdiği için Türkçe öğrenen Nouhaila Terhzaz ise "Katar'a 6 saatlik yolculuktan sonra dün geldim. İnşallah finale çıkacağız ve kupayı alacağız. 1-0 kazanacağız. Golü Ziyech ya da En-Nesyri atacak." dedi.
Dünya Kupası'nda her şeyin mükemmel gittiğini belirten Ayoub El Hassouni, "Maçlarımızı Fas'ta oynuyormuş gibi hissediyoruz. Burada birkaç arkadaşımı bile gördüm. Portekiz-Fas maçından önce geldim. Finale çıkacağımızdan eminim. Messi finalde ağlayacak ve Ronaldo gibi emekli olacak." ifadelerini kullandı.
Son şampiyon Fransa'yı tek golle yeneceklerini kaydeden El Hassouni, golü Youssef En-Nesyri'nin atacağı tahmininde bulundu.
Mohamed Karam ise 5 gün önce geldiği Katar'da atmosferin harika olduğunu dile getirerek, "Çok eğleniyorum. Tabii ki Fransa'yı yeneceğiz. Çok iyi bir takımımız var. Ronaldo nerede? Kariyeri sona erdi. Hayatta her zaman bir denge vardır. Ronaldo düştü, Messi de düşecek." şeklinde görüş belirtti.
Turnuva tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Afrika ülkesi olarak tarihe geçen Fas, saat 22.00'de son şampiyon Fransa ile Al Bayt Stadı'nda karşılaşacak.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
1
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿“CHP'ye oy veren dinsizdir, imansızdır, köpektir” diyen genç vatandaşların cevabıyla utandı 
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
2
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
3
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
4
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
5
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Acun Ilıcalı ve Mesut Özil'in neler karıştırdıklarını Şerafettin Tilki açıkladı
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
6
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Ekonominin en güvenilir isimlerinden Şeref Oğuz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı asgari ücreti duyurdu
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
7
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Sigara vermeyen genci karnından bıçakladı
﻿Sigara vermeyen genci karnından bıçakladı
﻿Sigara vermeyen genci karnından bıçakladı
﻿TIR ile çarpışan ambulanstaki çocuk hayatını kaybetti
﻿TIR ile çarpışan ambulanstaki çocuk hayatını kaybetti
﻿TIR ile çarpışan ambulanstaki çocuk hayatını kaybetti
﻿Eylem yasağı 15 gün daha uzatıldı
﻿Eylem yasağı 15 gün daha uzatıldı
﻿Eylem yasağı 15 gün daha uzatıldı
﻿Faslı turistin midesinden çıktı. Polisler şaştı kaldı 
﻿Faslı turistin midesinden çıktı. Polisler şaştı kaldı 
﻿Faslı turistin midesinden çıktı. Polisler şaştı kaldı 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.