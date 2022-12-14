Mikrofonu dondurma sanıp yaladı: Canlı yayında milyonlar izledi

Portekiz maçı sonrası galibiyet sevinci yaşayan Faslı futbolcularla yapılan röportaj sırasında yaşanan bir an sosyal medyayı yıktı geçti.
Fas Milli Takım kalecisi Bounou'nun oğlu canlı yayında mikrofonu dondurma sanıp yaladı.
O anlar sosyal medyada viral oldu.
Bu akşamki Fransa Fas maçı öncesi video on binlerce kez paylaşıldı.
DAHA ÖNCE DE KAMERALARA BÖYLE YANSIMIŞTI
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