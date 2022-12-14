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Mikrofonu dondurma sanıp yaladı: Canlı yayında milyonlar izledi

Bu akşam oynanacak Fransa Fas maçı öncesi sosyal medyada bir video gündem oldu. Fas Milli Takımı kalecisi Bounou'nun minik oğlunun canlı yayındaki hareketi herkesi güldürdü.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 13:27
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Fas'ın kalecisinin oğlu canlı yayında mikrofonu yaladı

Mikrofonu dondurma sanıp yaladı: Canlı yayında milyonlar izledi
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Portekiz maçı sonrası galibiyet sevinci yaşayan Faslı futbolcularla yapılan röportaj sırasında yaşanan bir an sosyal medyayı yıktı geçti.

Fas Milli Takım kalecisi Bounou'nun oğlu canlı yayında mikrofonu dondurma sanıp yaladı.


O anlar sosyal medyada viral oldu.

Bu akşamki Fransa Fas maçı öncesi video on binlerce kez paylaşıldı.

DAHA ÖNCE DE KAMERALARA BÖYLE YANSIMIŞTI

 

 

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BJK gakko
14.12.2022 14:06
Çok güzelsiniz  
 
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