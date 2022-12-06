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Faslılar çeyrek final sevincini İstanbul'da kutladı

Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda, Fas’ın İspanya’yı penaltılarla eleyerek çeyrek finale çıkması İstanbul’da coşkuyla kutlandı.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 23:34
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Faslılar çeyrek final sevincini İstanbul'da kutladı

Faslılar çeyrek final sevincini İstanbul'da kutladı
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(DHA) - Karşılaşmanın ardından İstiklal Caddesi'ne çıkan Fas Milli Takımı formalı taraftarlar, tezahürat yapıp şarkı söylerken, Fatih'te ise bir grup havai fişek gösterisi yaparak eğlendi. 

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda, Türkiye saatiyle 18.00’de başlayan müsabakada, Fas ile İspanya karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 biten mücadelede, Fas penaltılardaki 3-0’lık galibiyetle dünya kupası tarihinde ilk defa adını çeyrek finale yazdırdı. Fas’ın, turnuvanın favorilerinden İspanya’yı eleyerek bir üst tura çıkması büyük dünyanın birçok yerinde olduğu gibi İstanbul’da da coşkuyla kutlandı.

Karşılaşmanın ardından, İstanbul'un bir çok yerinde sokaklara çıkan Faslılar tezahürat yaparak yürüdü.

Fas Milli Takımı formalarıyla İstiklal Caddesi’ne çıkan taraftarlar, şarkılar söylerken, Fatih'te ise bir grup havai fişek gösterisi yaparak eğlendi.  

Arkadaşlarıyla birlikte Taksim’de zafer turuna çıkan Assala adlı Faslı taraftar "Biz bugün çok mutluyuz. Fas kazandığı için çok mutluyuz. Çok güçlü bir tamımız var, bir üst tura çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

Ülya adlı Faslı taraftar ise "Ben çok mutluyum. Fas’taki herkes çok mutlu çünkü İspanya çok büyük bir takım. Hedefimiz şampiyonluk inşallah" diye konuştu. 

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