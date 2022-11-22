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Fas'ta otobüs faciası: 11 ölü, 43 yaralı

Fas'ın Taza kentinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 18:37
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Fas'ta otobüs faciası: 11 ölü, 43 yaralı

Fas'ta otobüs faciası: 11 ölü, 43 yaralı
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Fas'ın Taza kentinde bir otoyolda sabah saatlerinde yolcu taşıyan bir otobüs devrildi.

Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, yetkililer ilk belirlemelere göre kazada 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Fas'ta 2020 yılında trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin kişi olarak kayıtlara geçmişti. (İHA)

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