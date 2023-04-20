Fatih Altaylı: 250 bin dolara ev alanlar, ailece vatandaş oluyor, 10 kişi mi, 20 kişi mi, 40 kişi mi bilmiyoruz

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 250 bin dolara ev alanlar, ailece vatandaş oluyor, 10 kişi mi, 20 kişi mi, 40 kişi mi bilmiyoruz” dedi.

Fatih Altaylı: 250 bin dolara ev alanlar, ailece vatandaş oluyor, 10 kişi mi, 20 kişi mi, 40 kişi mi bilmiyoruz

Konut karşılığı özellikle Arap ülkelerinden gelenlere vatandaşlık verilmesi uygulaması tepki çekmeye devam ediyor. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, konut karşılığı vatandaş olanların ailece bu uygulamadan yararlandığını belirterek, “10 kişi mi, 20 kişi mi, 40 kişi mi bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Altaylı, Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarının belirli yatırımlar karşılığında vatandaşlık verdiğini belirterek, "Yani para karşılığı vatandaşlık bize özel değil. Ama bir fark var. Bu ülkelerin tümünde, kaç kişiye vatandaşlık verileceği baştan belli. AB üyesi olanlar bunu AB komisyonlarına da bildiriyor ve bildirdikleri sayıya sadık kalıyor. Bizim gibi “Bas parayı, al istediğini” durumu hiçbir yerde yok" diye yazdı.

Türkiye'de 250 bin dolara konut alarak kaç kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu bilmediğini kaydeden Altaylı, "Evet yabancıya satılan konut sayısı belli ama verilen TC pasaportu ve kimliği sayısı belli değil. Çünkü 250 bin dolara ev alanlar, ailece vatandaş oluyor. 10 kişi mi, 20 kişi mi, 40 kişi mi bilmiyoruz.

Ve öğrenmek istiyoruz. Bu yolla kaç lira girdi Türkiye’ye ve kaç pasaport verildi? Utanmayın söyleyin. Bilelim pasaportumuzun ortalama ederini" ifadelerini kullandı.

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