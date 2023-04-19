Kırmızı bültenle aranan 'uyuşturucu baronuna vatandaşlık verildi' iddiasına yalanlama

Türk vatandaşlığının, Türk Vatandaşlığı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre kazanıldığı belirtilerek, kişinin vatandaşlık kazanabilmesi için kanunda aranan şartların yanı sıra milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından herhangi bir engelinin bulunmaması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca R.M. ve J.L. adlı kişilerin kayıtlarının incelenmesi sonucunda Türk vatandaşlıklarının bulunmadığı tespit edildiği bildirildi. Bu nedenle, dezenformasyon içerikli haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.