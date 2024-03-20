'Fatih Altaylı bile devreye girmiş' diyerek anlattı. Mevlüt Tezel'den flaş Fenerbahçe iddiası

Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylar gündemdeki yerini korurken, gazeteci Mevlüt Tezel'den çok çarpıcı iddialar geldi.

Dünyanın her yerinde sahaya atılan maddeler ve meşaleler nedeniyle bu maçın iptal edileceğini, ancak Halil Umut Meler'in devam ettirdiğini belirten Tezel, "Sonra Trabzonspor iki gol buluyor. O anda Fenerbahçelilerin yaşadığı öfke ve hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz? Galip gelecekken, saha dışı olaylar yüzünden şampiyonluğu kaybedecek! Ya üçüncü gol gelmeseydi?" diye yazdı.

Tezel, şöyle devam etti:

"Maç bitiyor taraftar sahaya iniyor. Korner direkleri vs. saldırıya geçiyor.

Fenerbahçeli futbolcular da kendilerini korumaya çalışıyor.

Evet, futbolcuların da aşırıya kaçtığı, yerde yatana tekme atıldığı hareketler var.

Ama onların 20'li yaşlarda gençler olduğu unutuluyor! Arkadaşları dayak yerken onlardan kaçmaları bekleniyor! Geçiniz! Böyle bir ortamda herkes arkadaşını korur ve karşılık verir.

Neden Fenerbahçe'den yıllardır Trabzon'daki taraftar saldırılarından sağ çıkması bekleniyor?

Ya sahaya girenlerden bazıları futbolcuları bıçaklasaydı, öldürseydi ne olacaktı? Dünyaya rezil olurduk! Ne büyük bir felaketten dönüldüğünün farkında mısınız?

Şimdi Galatasaraylı troller kare kare kavga görüntülerini paylaşıp Fenerbahçeli futbolcuları ceza aldırmaya çalışıyor.

Fatih Altaylı bile devreye girmiş!

Maç sonrası sahanın ortasında sevinmek yanlıştır diyor, iyi mi?

Trabzonspor'a saha kapatma cezası verilecek ama ligde şampiyonluk iddiası kalmadığı için bu cezanın bir anlamı yok.

Futbolculara verilecek cezalar ise hem ligde hem de Avrupa'da zorlu bir viraja giren Fenerbahçe büyük darbe alacak!

Normalde sahaya fişek atıldığında iptal edilmesi gereken bu maçın asıl kazananı Galatasaray oldu!

Şimdi bu adil mi?

Tüm bu yaşananlar hayatın normal akışı içinde mi gerçekleşti?

Yoksa Halil Umut Meler plana sadık mı kaldı?

Plan buysa, Fenerbahçe bu planın figüranıysa, bu ligi oynamanın, takip etmenin anlamı yok!

Fenerbahçe takımı mahallede taştan kaleler yapıp top oynasın.

En azından adil bir oyun olur ve kirlenmeyiz!"