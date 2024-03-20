Trabzonspor Fenerbahçe derbisi iş dünyasını karıştırdı. Kimsenin aklından bile geçmiyordu ünlü CEO istifa etti

Süper Lig’in 30. Haftasında yaşanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları iş dünyasına da sıçradı.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Yemek Sepeti’nin eski sahibi, geçmişte Trabzonspor’da yöneticilik de yapan Nevzat Aydın “100 bin euro fazla para alsa Galatasaray ve Beşiktaş'ta oynayacak olan, kendini Lefter, Can Bartu, Alex zanneden şerefsizlerin kulübedeki ve maç sonu sahanın içindeki hareketlerini umarım göstermişlerdir. Neyse bu kadar adrenalinin üzerine daha fazla germeyelim. Zaten futbol adına rezil bir maçtı" dedi.

Nevzat Aydın’ın bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarının tepkisine neden olurken beklenmeyen isimden flaş bir hamle geldi.

Nevzat Aydın’ın bu sözleri sonrası kendisi ile aynı çatı altında bulunamayacağını söyleyen Vodofone CEO’su Engin Aksoy, “Dünyanın en büyük girişimcilik platformu Endeavor Derneği'nde yönetim kurulunda birlikte görev aldığımız Nevzat Aydın sürekli kullandığı ayrıştırıcı dil ve hakaretlerle bir camiayı hedef almaktadır. Açık bir seçim yaparak mensubu olduğum camianın tamamına sürekli hakaret etmeyi hak gören bir kişiyle aynı çatı altında bulunmam mümkün olmadığından Endeavor Yönetim Kurulu üyeliğimden istifa ediyorum” diyerek Endeavor Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.