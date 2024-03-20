Ali Şen'den flaş açıklama. Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde yaşananların asıl sebebini ortaya çıkardı

Ali Şen'den flaş açıklama. Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde yaşananların asıl sebebini ortaya çıkardı
Kaynak: Fanatik
Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi hakkında konuşan sarı-lacivertlilerin eski başkanı Ali Şen bomba açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin yankılara devam ediyor.

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Fenerbahçe’nin 3-2 galip geldiği maçın ardından yaşanan olaylar ile ilgili sürpriz bir isimden açıklama geldi.

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Fanatik'ten Faik Çetiner'e konuşan Ali Şen olayların 1996 yılındaki şampiyonluktan gelen bir nefretin ürünü olduğunu söyleyerek şu sözleri ifade etti:

“Bu işler yeni değil, sürpriz değil. 1996 yılında kazandığımız şampiyonluğun Trabzon’daki hayal kırıklığı maalesef devam ediyor. Kinle, kavgayla bu işleri çözemezsin”

1996'DA NE OLDU

1995-1996 sezonunun 32. Haftasına kadar ligde Trabzonspor Fenerbahçe’nin 2 puan önünde bulunarak liderliğini sürdürmüş ancak Avni Aker’de oynanan derbiyi 2-1 kaybederek Fenerbahçe’nin gerisine düşmüştü.

Kalan son iki haftada hata yapmayan Fenerbahçe sezonu Trabzonspor’un 1 puan önünde şampiyon tamamlamıştı.

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