Ali Şen'den flaş açıklama. Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde yaşananların asıl sebebini ortaya çıkardı

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Trabzonspor Fenerbahçe derbisinin yankılara devam ediyor.

Fenerbahçe’nin 3-2 galip geldiği maçın ardından yaşanan olaylar ile ilgili sürpriz bir isimden açıklama geldi.

Fanatik'ten Faik Çetiner'e konuşan Ali Şen olayların 1996 yılındaki şampiyonluktan gelen bir nefretin ürünü olduğunu söyleyerek şu sözleri ifade etti:

“Bu işler yeni değil, sürpriz değil. 1996 yılında kazandığımız şampiyonluğun Trabzon’daki hayal kırıklığı maalesef devam ediyor. Kinle, kavgayla bu işleri çözemezsin”

1996'DA NE OLDU

1995-1996 sezonunun 32. Haftasına kadar ligde Trabzonspor Fenerbahçe’nin 2 puan önünde bulunarak liderliğini sürdürmüş ancak Avni Aker’de oynanan derbiyi 2-1 kaybederek Fenerbahçe’nin gerisine düşmüştü.

Kalan son iki haftada hata yapmayan Fenerbahçe sezonu Trabzonspor’un 1 puan önünde şampiyon tamamlamıştı.