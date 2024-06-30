Fatih Altaylı Galatasaray tehlikesini açıkladı

Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik yapan gazeteci Fatih Altaylı, Barış Alper Yılmaz ve TFF seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Altaylı yaklaşan TFF seçimleriyle ilgili de flaş bir iddiada bulundu.

Milli Takım'da yaşananlara dikkat çeken Fatih Altaylı, "Barış Alper Yılmaz'a ilk yarıda eleştiriler yöneltilse de, ikinci yarıdaki performansıyla öne çıktı. Görünen o ki, milli duygular zayıflamış ve herkes daha çok kendi kulübünün çıkarlarını düşünüyor. Bu duruma sebep olanlar hesap vermeli" dedi.

TFF SEÇİMLERİ

Yaklaşan TFF seçimleriyle ilgili ilginç bir iddiayı ortaya atan Altaylı, "TFF Başkan adaylarından biri olan Servet Yardımcı'nın güçlü bir aday olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan ile birlikte hareket ettiği, ayrıca hükümete yakın iş insanı Cemil Kazancı'yı da listesine dahil ettiği görülüyor" ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı sözlerine şöyle devam etti:

Galatasaray camiası, listesinde hiç Galatasaraylı bulunmayan ve kendisi de Fenerbahçe taraftarı olan bir adayın başkan olmasından endişe ediyor. Listede birkaç Beşiktaşlı ismin yer alması da dikkat çekiyor.

Ancak Altaylı, başkanlık koltuğuna oturulduktan sonra durumların değişebileceğini belirtti.