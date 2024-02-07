Fatih Altaylı hakkında hapis cezası istendi. 'Eline sağlık' paylaşımı yapmıştı

1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünden sonra Ege Akersoy adlı üniversite öğrencisi elinde tevhid bayrağı bulunan İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.

Olaydan sonra sosyal medya hesabından "Eline sağlık" paylaşımında bulunan Altaylı hakkında soruşturma açılmıştı. Altaylı bu paylaşımını daha sonra kaldırmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Altaylı hakkında "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Mahkeme, Altaylı hakkında duruşma yapılmaksızın basit yargılama usulüyle yargılama yapılmasına hükmetti.

İddianamede, miting ve sonrasındaki saldırı anımsatılarak "saldırıda bulunan şahsa yönelik sosyal medya üzerinden destek mahiyette övücü nitelikte paylaşımların yapıldığı ve şüpheli Fatih Altaylı'nın da Twitter üzerinden 1 Ocak 2024 tarihinde "Eline sağlık" şeklinde aynı gün, aynı saatte paylaşımda bulunduğu yer aldı.

Bu kapsamda kamuoyunun yakın şekilde birçok vatandaşımızın takip ettiği, insani, İslami ve milli bilinçle düzenlenen, saldırıları kınayan, terör örgütlerini lanetleyen gösteriler sonrasında mitinge katılan bir vatandaşa yönelik gerçekleşen eylemin övülmesi nedeniyle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı" vurgulandı.

ALTAYLI'NIN SAVUNMASI

Altaylı'nın bu paylaşımı daha sonra kaldırdığı belirlendiği, şüpheli Altaylı'nın savunmasında bir arkadaşıyla otururken meydana gelen olayla ilgili arkadaşını "Şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak" diyerek suça konu "Eline sağlık" tweetini attığını söyledi.

Bu paylaşımı yapmasındaki niyetinin aslında bir sosyal deney yapmak olduğunu belirterek üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

2 YIL HAPİS

İddianamede, şüphelinin savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu, "Eline sağlık" paylaşımının saldırıda bulunan kişiye ve eylemine yönelik olduğu kabul edildi. Ayrıca benzer tarzda mitinglerin suç tarihinden sonra da farklı illerde yapılmaya devam ettiği ve mitinglerin güncellik değerini yitirmediği, şüphelinin övücü mahiyette paylaşım yaparak "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

İddianame, İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, iddianameyi mevcut delillerin toplanmaması gerekçesiyle iade etti. Ancak savcılık iade kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin iadesi kararını kaldırarak dosyayı yeniden 21. Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. Bunun üzerine iddianameyi kabul eden mahkeme, suçun vasfı nedeniyle Altaylı hakkında basit yargılama usulü kapsamında yargılama yapılmasında karar kıldı.

Mahkeme, Altaylı ve avukatlarına savunmalarını dilekçe şeklinde sunmaları için 15 günlük süre verdi. Mahkeme tensip zaptında 15 günlük süre dolduktan sonra duruşma yapmadan beraat kararı, düşme veya ceza verilebileceğini de belirtti. Mahkeme, Altaylı hakkında 5 Ocak 2024 tarihinde verilen adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına hükmetti.

Türkiye Varlık Fonu, 5-6 Şubat'ta Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmeleri takiben 7 Şubat'ta uluslararası piyasalarda tahvil ihracına çıktı.

Amerika dışındaki yatırımcılara satılmak üzere Reg S yapısında olan 5 yıl vadeli işlemin başlangıç fiyatı yüzde 9,125 oldu.

İşlem, açılışın hemen ardından yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gördü ve tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Peş peşe yapılan iki fiyat revizyonu sonrası getiri oranı yüzde 8,375'e çekildi.

İşlemin nihai getiri oranı gün sonunda belli olacak.