Fatih Altaylı 'Eline sağlık' paylaşımını neden yaptığını açıkladı. Savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım ve YouTube kanalında söylediği sözler nedeniyle hakkında soruşturma açılmıştı. Altaylı, savcılığa verdiği ifade sonrası hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulurken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Fahrettin Öztürk’ün haberine göre Altaylı’nın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.

Fatih Altaylı, X sosyal medya hesabından yaptığı, "Eline sağlık" şeklindeki paylaşıma ilişkin verdiği savunmada, olay günü reklam ajansı sahibi bir arkadaşıyla otururken, Ege Akersoy'un, İsmail Aydemir'e yumruk atmasıyla ilgili sosyal medyada bir çok paylaşım yapıldığını, kendisinin de bu paylaşımlardan sonra arkadaşına, "Şimdi bir tweet atacağım. Bakalım kim üstüne atlayacak" dediğini ve "Eline sağlık" şeklindeki paylaşımı yaptığını söyledi.

"AMAÇ SOSYAL DENEY YAPMAKTI"

Altaylı, ifadesinin devamında bu paylaşımının ardından mitinge katılan/katılmayan bir çok kişinin kendisine, "AKP köpeği, din düşmanı, siyonist köpeği" şeklinde hakaret etmeye başladığını belirtti. Altaylı, paylaşımında herhangi bir kişi ve kurum belirtmediğini, saldırıda bulunan veya saldırıya uğrayan şahısları tanımadığını, söz konusu tweeti atmasındaki amacın; tepkileri ölçüp, bunun üzerine bir sosyal deney yapmak ve sonrasında ise yazmak olduğunu ifade etti. Altaylı, amacına ulaştığında ise söz konusu tweeti sosyal medya hesabından sildiğini belirterek, belirli bir kişiye karşı söylenmiş övücü bir beyanının olmadığını, kimin ne anlamak istediyse onu anladığını kaydederek, üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi.

SUÇLAMA 2: ANKARA MİTİNGİ

Fatih Altaylı hakkındaki ikinci soruşturma ise YouTube kanalı üzerinden yaptığı programda, "Fatih Altaylı Yorumluyor: 12 Şehit" başlıklı konuşmasında, 24 Aralık 2023'te Ankara'da düzenlenen "İsrail ve PKK'ya lanet" isimli mitinge dair sözleri oldu. Altaylı, konuşması nedeniyle kendisine yöneltilen, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasına dair savunmasında ise, "PKK'yı lanetlemeyen, 12 şehit verdiğimiz gün şehitlerimize üzülmeyen kim varsa onlara karşı söylenmiş söz ve beyanlardır" dedi.

"BEYANLARIM PKK'YI LANETLEMEYENLERE YÖNELİKTİ"

Altaylı, söz konusu videoda, nereden geldiğini bilmedikleri görüntü ve videoları kullanmadıkları için, düzenlenen Ankara Mitingi'ne ait herhangi bir fotoğraf ve görüntüyü video içerisine almadıklarını kaydetti. Altaylı, bu nedenle miting ile ilgili ne tarz sloganlar atıldığına ve ya pankartlar açıldığına dair bilgisinin olmadığını ifade etti.

Müştekilerin beyanlarını kesinlikle kabul etmediğini belirten Altaylı, savunmasının devamında, videonun baştan sona izlendiği takdirde duygusal bir konuşama geçtiğinin aşikar olduğunu kaydetti. Konuşmasının ve beyanlarının, mitingi düzenleyen veya katılanlarla alkası olmadığını kaydeden Altaylı, söz konusu konuşmayı, 12 askerin haince şehit edilmesinden sonra üzüntü içerisinde yaptığını ve herhangi bir kişi ya da kurumu kast etmediğini ifade etti.

AVUKATLARI DA 'SOSYAL DENEY' DEDİ

Fatih Altaylı'nın avukatları Emine Rezzan Aydınoğlu ile Ömer Teker de müvekkillerinin bu beyanlarına katıldıklarını ve ortada kesinleşmiş bir suç veya suçlu bulunmadığını ifade ederek, isnad edilen suçun uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti. Müvekkillerinin amacının tamamen sosyal deney yapmak olduğunu kaydeden avukatlar Aydınoğlu ile Teker, Altaylı'nın, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasına karşı yaptığı savunmaya da katıldıklarını belirtti. Avukatlar, söz konusu konuşmanın toplumda herhangi bir infiale yol açmadığını kaydederek, müvekkillerinin ırk, din, dil ve sınıf ayrımı yapmadığını, sadece 12 askerin şehit olmasından dolayı duyduğu üzüntüyü gündeme getirerek konuşma yaptığını savundu. Aydınoğlu ile Teker, müvekkilleri hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini talep etti.